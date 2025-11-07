Biblioteka: Održano predavanje i otvorena izložba „Ovde je nekada bilo“

U Narodnoj biblioteci Kruševac danas je održano predavanje „Ovde je nekada bilo“ u E-čitaonici, dok je u holu biblioteke na prvom spratu Doma sindikata otvorena istoimena izložba. Ovaj kulturni događaj organizovan je u znak sećanja na misiju škotske ženske bolnice u Kruševcu, koja je delovala tokom Velikog rata, a povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu

U programu je učestvovala glumica Bojana Bambić, a događaju su prisustvovali predstavnici ustanova kulture, pomoćnice gradonačelnika Kruševca za omladinu i sport Nevena Plavšić i za društvene delatnosti Snežana Aleksić, kao i predstavnik Vojske Srbije, gospodin Lazić.

– Naš događaj je posvećen jednom događaju koji nije tako zapažen, a trebalo bi da bude. Radi se o jednoj misiji, o škotskoj gradskoj bolnici koja je tokom Prvog svetskog rata, od oktobra 1915. do februara 1916. bila u Kruševcu. To je podatak koji nije tako mnogo poznat široj javnosti, jedino ljudima iz struke i onima u vojsci, jer je bolnica bila smeštena u kasarni Car Lazar, zato smo danas i pozvali predstavnike vojske. Mi smo u biblioteci prvi put započeli sa tim obeležavanjem u okviru proslave 100 godina od početka Prvog svetskog rata 2014. godine, kada smo imali jednu izložbu „Neispričane priče“. Kako je vreme prolazilo, narednih godina, sakupljali smo još materijala i imali smo 2017. veliku izložbu, kada su došli i rođaci ovih žena koje su nekada bile medicinske sestre i sanitetsko osoblje. Međutim, od tada do danas desile su se promene u smislu da je izdavaštvo videlo da je potrebno više obratiti pažnju na publikacije sa tematikom o Prvom svetskom ratu. Izdavačka kuća „Prometej“ iz Novog Sada i sektor izdavaštva Radio-televizije Srbije su 2014. započeli ambiciozan projekat koji se zove „Srbija 1914–1918“. Svake godine je izlazilo po jedno kolo, do 2024. objavljeno je deset kola i u okviru svakog kola je bilo deset naslova, tako da je u ovom periodu izašlo skoro sto knjiga u kojima ima podataka koji se tiču našeg kraja i događaja koji su se odigravali u Kruševcu u to vreme – rekla je mr Snežana Nenezić, direktorka Narodne biblioteke Kruševac.

Glumica Bojana Bambić otvorila je predavanje podsećajući prisutne na hrabrost i humanost žena koje su, daleko od svoje domovine, pomagale srpskom narodu u teškim ratnim okolnostima.