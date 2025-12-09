Bez vode ulice Milića od Mačve, Stevana Todorovića i selo Dedina

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h bez vode će biti delovi Kruševca – ulica Milića od Mačve, kao i u Čitluku deo ulice Stevana Todorovića (put za crkvu)

Takođe, zbog prevezivanja vodovodnog priključka, u istom terminu bez vode će biti naselje Dedina, u delu od ulice Mihajla Pupina do Svetozara Miletića.

JKP „Gradska toplana“ Kruševac saopštila je se proizvodnja i distribucija toplotne energije preko sva četiri izvora teći bez problema.