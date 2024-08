Bez vode dobar deo Grada

Zbog izrade priključka na vodovodnoj mreži danas (22.avgust) od 8 do 16 časova bez vode će biti kruševačke ulice Jovana Dučića, Puškinova i Lomničke Borbe. Uz to – zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas će od 8 do 15 časova bez vode biti i ulice u Kruševcu – Balkanska (od Čolak Antine do Dušanove) i Gavrila Principa.