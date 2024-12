Zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vode će danas biti deo naselja Lazarica u Kanicovoj ulici od Cara Lazara do Drinske, ulica Kneza Danila i okolne, kao i Mudrakovac u Aerodromskoj ulici od Jovana Ristića do „Tri šešira“ i prateće ulice. Vode neće biti do popravke kvara, a najkasnije do 15 časova.

Javno preduzeće „Gradska toplana“ danas u svim delovima grada bez prestanka distribuira grejanje.