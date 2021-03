Građani koji su planirali da se vakcinišu sutra (20.mart) na vakcinalnom punktu u Hali sportova, to mogu učiniti u periodu od 8 do 13 časova. U nedelju, kako su saopštili iz kruševačkog Doma zdravlja, neće biti vakcinacije

Tokom vikenda, organizovane vakcinacije neće biti ni u gradskim ni seoskim ambulantama, a od ponedeljka (22.mart) imunizacija se nastavlja po ustaljenom rasporedu, navode u toj zdravstvenoj ustanovi.

Od ponedeljka vakcinacija počinje i u ambulantama Kaonik i Đunis, a od utorka (23.mart), u periodu od 8 do 14 časova, građani će moći da prime vakcinu i u ambulantama u Ribarskoj Banji, Đunisu i Padežu.

D.P.

Bez vakcinacije u nedelju

Građani koji su planirali da se vakcinišu sutra (20.mart) na vakcinalnom punktu u Hali sportova, to mogu učiniti u periodu od 8 do 13 časova. U nedelju, kako su saopštili iz kruševačkog Doma zdravlja, neće biti vakcinacije Tokom vikenda, organizovane vakcinacije neće biti ni u gradskim ni seoskim ambulantama, a od ponedeljka (22.mart) imunizacija se nastavlja po ustaljenom rasporedu, navode u toj zdravstvenoj ustanovi. Od ponedeljka vakcinacija počinje i u ambulantama Kaonik i Đunis, a od utorka (23.mart), u periodu od 8 do 14 časova, građani će moći da prime vakcinu i u ambulantama u Ribarskoj Banji, Đunisu i Padežu.…