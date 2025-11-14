Bez struje Lukavac i Veliki Šiljegovac

Danas će bez struje biti Lukavac do popravke kvara, a najkasnije do 14 časova, kao i Veliki Šiljegovac, TS (trafo stanica) Veliki Šiljegovac 10 – Miladinovići, Erići do 11:30, a od 11:40 do 14:30 TS Veliki Šiljegovac 11, deo prema crkvi

Vodu do 15 sati neće imati sugrađani u Ulici Slikara Milovanovića, Vojislava Ilića, Zlatarskoj i pratećim, manjim ulicama, kao i Ulica 14. oktobra u Koloniji.

Gradska toplana za danas nije najavila prestanak grejanja ni u jednom delu grada.