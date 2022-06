Bez novoobolelih tokom vikenda!

U subotu i nedelju nije registrovan nijedan novi slučaj zaražavanja korona virusom u Rasinskom okrugu. U Zavodu za javno zdravlje kažu da se prvi put dešava da dva dana uzastopno nema novoobolelih

Prema rečima epidemiologa Predraga Pavlovića, direktora ovdašnjeg Zavoda za javno zdravlje, epidemiološka situacija je izuzetno mirna i očekivanja su da tako ostane do prvih hladnijih dana.

–Poslednjih dvadesetak dana beleži se jednocifren broj novoobolelih, u proseku dvoje do troje dnevno, što je drastično manje ako uporedimo sa januarom ove godine kada smo na dnevnom nivou imali i do 580 novoobolelih u danu na području Okruga. Pre dve nedelje imali smo jedan dan kada kada je registrovan samo jedan slučaj zaražavanja, a ovo je prvi put da dva dana zaredom nemamo nijedan. Pretpostavljamo, mada to ne može niko sa sigurnošću da tvrdi, da će ovako stabilna epidemiološka situacija biti tokom celog leta, ali da sa prvim hladnijim danima može da dođe do povećanja broja obolelih- navodi naš sagovornik.

Pavlović podseća da je u našoj zemlji pa i u Rasinskom okrugu procenat vakcinisanih nezadovoljavajući, te da se zato i može očekivati da se korona ponovo pojavi u većem broju.

Naime, oko 50 odsto punoletnih građana vakcinisano je sa prve dve doze, a već nakon pet meseci od druge doze, pošto je vakcina rađena na bazi vuhanskog soja, ta lica su od omikrona zaštićena samo deset odsto. Treću dozu primio je veoma mali broj ljudi.

–Veliki broj ljudi zarazio se u januaru ove godine, procene su da je tada prirodni imunitet stekla četvrtina stanovništva. To nisu zvanične brojke, ali je tada bilo dosta onih koji su imali blagu kliničku sliku i nisu se javljali lekaru, a bilo je i dosta onih koji nisu imali nikakve simptome a zaraženi su. Dakle, tada je veliki broj ljudi stekao prirodni imunitet, ali je problem što taj imunitet traje kratko, samo tri, četiri meseca- navodi naš sagovornik.

Kako se više puta do sada pokazalo da je ovaj virus nepredvidiv, struka nerado daje procene o tome kako će se dalje odvijati situacija sa koronom. Pretpostavka je da ćemo sa koronom živeti kao i sa sezonskim gripom, te da je ovaj virus posle brojnih mutacija oslabio i da nije toliko opasan kako je to bilo na samom početku.

Inače, od početka epidemije korona virusa, u Rasinskom okrugu obolelo je nešto više od 56.000 ljudi, najviše u Kruševcu gde je virus do sada potvrđen kod preko 30.000. Izlečenim do sada smatra se blizu 53.000 ljudi.

D.P.