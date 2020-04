Da bi građani bili kvalitetno informisani tokom epidemije, potrebno je vratiti regularne konferencije sa prisustvom novinara na licu mesta, ali obezbediti i onlajn učešće sa mogućnošću postavljanja pitanja, smatra 61,3 odsto anketiranih lokalnih medija članica PU Lokal pres

Naime, nakon ukidanja mogućnosti da novinari prisustvuju konferencijama za medije državnog Kriznog štaba, PU Lokal pres je anketiralo svoje članice. Anketu je za 24 sata popunila 31 redakcija lokalnih medija.

Photo by Frans Van Heerden from Pexels

Većina anketiranih lokalnih medija nije ni postavljala pitanja u periodu od 11. do 21. aprila, tokom koga su konferencije državnog Kriznog štaba organizovane bez prisustva novinara. Konferencije za novinare organizovane na ovakav način ne doprinose profesionalnom izveštavanju u javnom interesu smatra 96,8 % anketiranih medija članica PU Lokal pres.

Čak i oni koji su postavljali pitanja uglavnom nisu bili zadovoljni dobijenim odgovorima. Svega 12% dobilo je traženi odgovor. Trećina anketiranih tvrdi da odgovor nije sadržao ključnu informaciju, 15% kaže da je dobio delimičan odgovor ili pak da je pitanje u potpunosti preinačeno ili istrgnuto iz konteksta originalno postavljenog pitanja.

– Konferencije za štampu, ovakve kakve jesu, su besmislene. Mi ih pitamo jedno, oni odgovaraju šta hoće, zaključio je jedan od učesnika ankete.

Bez novinara konferencije za medije nemaju smisla

