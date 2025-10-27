Bez grejanja Takovska i Lomina

Postavljeno: 27.10.2025

Iz JKP „Gradska toplana“ Kruševac saopštavaju da se toplotna energija danas proizvodi bez problema, ali da će, zbog radova na toplovodu, bez grejanja biti Takovska ulica i Lomina ulica, brojevi 5 i 7.

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h bez vode će biti Naselje UN, Naselje Bare, kao i Bagdala 3 – gornja zona.

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Svetu Petku

