Bez fiksnih telefona u Opštoj bolnici Kruševac

U Opštoj bolnici Kruševac već desetak dana ne rade fiksni telefoni ni u jednoj službi. Sve telefonske linije su isključene, pa zaposleni i pacijenti, kao i njihove porodice, ne mogu da koriste ovaj vid komunikacije

Zbog prekida u radu fiksne mreže, porodice pacijenata nisu u mogućnosti da putem telefona dobiju informacije o stanju svojih najbližih, niti da stupe u kontakt sa bolničkim osobljem. Iz bolnice za sada nemaju više informacija o razlozima prekida, niti o tome kada će telefonske linije ponovo biti u funkciji.