Besplatno predstavljanje domaćih kompanija u Digitalnom katalogu izvoznika Srbije

Regionalna privredna komora Kruševac podsetila je privrednike, putem svog Fejsbuk profila, na mogućnost besplatnog predstavljanja u Digitalnom katalogu izvoznika Srbije, platformi namenjenoj promociji domaćih kompanija na međunarodnom tržištu

Digitalni katalog izvoznika Srbije kreiran je sa ciljem da olakša plasman proizvoda i usluga srpskih kompanija na nova tržišta, poveže ih sa poslovnim partnerima iz inostranstva i poveća vidljivost domaćeg izvoza.

U katalogu su zastupljene kompanije iz različitih grana privrede – od poljoprivrede, prehrambene i metalske industrije, preko IT sektora, građevinarstva i energetike, pa sve do tekstilne i farmaceutske industrije.

Kako navode u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, svaka od ovih oblasti ima potencijal da bude značajan izvozni pokretač, ali je za to neophodno omogućiti kompanijama adekvatnu promociju i pristup relevantnim tržištima. Upravo zbog toga Digitalni katalog nije samo baza podataka, već praktičan alat koji povezuje domaće proizvođače sa kupcima i partnerima širom sveta.

Privrednici su pozvani da registruju svoje kompanije i postanu deo nacionalne mreže izvoznika, čime otvaraju mogućnost za nove poslovne prilike i međunarodnu saradnju.