Besplatno klizanje uz ulaznicu za Šarengrad

Postavljeno: 24.12.2025

Zabavni park „Šarengrad“ donosi dodatnu prazničnu pogodnost za najmlađe. Deca koja u periodu do 15. januara kupe ulaznicu za ovaj park, ostvaruju pravo na besplatno klizanje na Prazničnom trgu

Postupak je jednostavan, ulaznicu je potrebno overiti pečatom u Zabavnom parku „Šarengrad“, nakon čega mališani mogu da koriste klizalište na Kosturnici. Na taj način, jedna karta omogućava dve različite zabavne aktivnosti, spajajući igru u parku i uživanje na ledu.

Ova akcija namenjena je porodicama sa decom i osmišljena je kao dodatni sadržaj tokom prazničnih dana, uz želju da zimski raspust u Kruševcu protekne u znaku igre, druženja i dobre atmosfere.

