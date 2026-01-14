Besplatno klizanje i zabava za najmlađe na Prazničnom trgu

Praznični trg na Kosturnici sutra se zatvara uz raznovrstan program namenjen svim generacijama. Kao završnica prazničnih dešavanja, posetioce očekuju sadržaji koji će upotpuniti poslednje sate praznične atmosfere u gradu

Tokom celog dana biće organizovano besplatno klizanje za sve posetioce, dok od 15 časova na trg stižu animatori i počinje posebna zabava za najmlađe. Program se nastavlja u večernjim satima, a završnicu zatvaranja Prazničnog trga obeležiće koncert Sanje Vučić, koji je zakazan za 19 časova.