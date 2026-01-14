Besplatno klizanje i zabava za najmlađe na Prazničnom trgu

Postavljeno: 14.01.2026

Praznični trg na Kosturnici sutra se zatvara uz raznovrstan program namenjen svim generacijama. Kao završnica prazničnih dešavanja, posetioce očekuju sadržaji koji će upotpuniti poslednje sate praznične atmosfere u gradu

Tokom celog dana biće organizovano besplatno klizanje za sve posetioce, dok od 15 časova na trg stižu animatori i počinje posebna zabava za najmlađe. Program se nastavlja u večernjim satima, a završnicu zatvaranja Prazničnog trga obeležiće koncert Sanje Vučić, koji je zakazan za 19 časova.

Kruševac
14. januar 2026., 17:51
 

Delimično oblačno
2°C
Apparent: -3°C
Pritisak: 1024 mb
Vlažnost: 93%
Vetar: 0.3 m/s SE
UV-Index: 0
 
