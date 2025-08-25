Besplatni udžbenici za više od 96 hiljada osnovaca

Po Programu Ministarstva prosvete određene kategorije učenika osnovnih škola dobiće besplatne udžbenike. Za ovu namenu iz budžeta je izdvojeno 985 miliona dinara, a obezbeđeno je ukupno 903.525 knjiga za 96.165 đaka

Program dodele besplatnih udžbenika sprovodi se od 2011. godine, sa ciljem podrške učenicima iz osetljivih kategorija i pomoći nadarenim đacima. Pravo na udžbenike imaju deca iz socijalno i materijalno ugroženih porodica, učenici koji se školuju po individualnom obrazovnom planu, đaci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom kojima su potrebni prilagođeni udžbenici, kao i učenici iz porodica sa troje i više dece u sistemu obrazovanja. Besplatne knjige dobijaju i učenici iz jednoroditeljskih porodica, zatim oboleli od retkih bolesti, kao i oni koji ostvaruju pravo na tuđu negu i pomoć, učenici prvog i drugog razreda sa oštećenjem sluha, kojima su neophodni elektronski udžbenici sa sadržajima na znakovnom jeziku.

Posebna pažnja posvećena je dostupnosti obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina, pa se i za ove kategorije obezbeđuju udžbenici na maternjem jeziku.

Knjige su obezbeđene za obavezne predmete. Od 1. do 4. razreda to su matematika, srpski ili maternji jezik, svet oko nas, priroda i društvo i strani jezik. Od 5. do 8. razreda besplatni udžbenici obuhvataju matematiku, srpski jezik i književnost ili maternji jezik, prvi strani jezik, geografiju, istoriju, hemiju, fiziku i biologiju.

