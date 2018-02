Besplatni programi i radionice za kruševačke đake

Kruševačke osnovne i srednje škole pohađa više od 15 hiljada đaka, koji su do 12. februara na zimskom raspustu. Grad Kruševac je u saradnji sa ovdašnjim ustanovam pripremio programe u kojima ce deca i mladi moći besplatno da učestvuju

Interaktivne radionice, predavanja i kvizovi u Narodnoj biblioteci, različite radionice u Kulturnom centru, besplatno klizanje preko škola te odlazak na jednodnevno skijanje, neki su od besplatnih sadržaja koje deca i mladi mogu da koriste tokom zimskog raspusta.

U Narodnoj biblioteci Kruševac se od 1. do 8. februara, svakodnevno, osim nedelje, od 12 do 13 časova održavaju Interaktivne radionice „Pročitaj mi bajku!“ tokom kojih deca slušaju najpoznatije bajke na srpskom i engleskom jeziku i uključuju se crtajući svoj doživljaj. Ove radionice su namenjene deci od 4 do 7 godina, a održavaju se na Dečjem odeljenju Biblioteke. Tokom raspusta, radnim danima od 17 do 18 sati na Dečijem odeljenju se održavaju i vežbe čitanja, namenjene đacima prvacima.

U Biblioteci je, u okviru pomenutih programa, 2. februara održano interaktivno predavanje o Bontonu, u kome su učestvovala deca uzrasta od 7 do 10 godina, a sledeće je predvđjeno za 5. februar. U utorak, 6. februara i dva dana kasnije, od 13 do 14 sati, održava se Čarobni kviz znanja tokom koga deca od 10 do 14 godina odgovaraju na različita pitanja iz opšte kulture. Istih dana od 18 do 19 sati nešto stariji djaci, uzrasta od 12 do 15 godina, moći će da slušaju o životopisima srpskih velikana.

Tokom raspusta je u kruševačkom Narodnom muzeju održana edukativna dečja radionica ,,Detektiv u muzeju“, a u Kulturnom centru Radionica pisane forme, karikature i stripa na temu „Komunikacije“, predavači su bili dr prof. Miloš Marković i prof. Dragutin Vukelić, a učestvovali su učenici srednjih škola i polaznici Likovnog studija KCK.

Kreativna radionica izrade predmeta od voska, kartona i gline održava se u ponedeljak, 5. februara, sredu, 7. februara i petak, 9. februara, a mogu da dodju deca osnovnoškolskog uzrasta. Sa njima će raditi Žaklina Nikolić, profesorka razredne nastave. Od ponedeljka, 5. februara do petka 9.februara, od 18.00 do 20.00 sati, biće održana Mala škola novinarstva, za starije osnovce i srednjoškolce. Školu vodi Romana Karajović, novinarka.

U Kulturnom centru napominju da se tokom raspusta njihove redovne radionice neće prekidati, a da deca za pomenute dodatne radionice ne moraju unapred da se prijavljuju već da jednostavno mogu da dođu u navedenim terminima.

Tokom zimskog raspusta Kancelarija za mlade Odeljenja za društvene delatnosti grada Kruševca organizuje desetodnevni kurs kaligrafije u prostoru Kluba za mlade. U prostoru Kluba za mlade biće organizovane i radionice dualnog obrazovanja koje sprovodi tim “Znanjem do posla“ Kruševac.

Termini za besplatno klizanje će, kako je za GRAD rekao pomoćnik gradonačelnika za sport i omladinu, Predrag Milenković, đacima biti dostupni i tokom raspusta

– Prepodnevni termini od 9 do 15 časova će, kao i dok je trajala škola, tokom ovog raspusta biti besplatni. Škole, odnosno profesori i učitelji će samo morati da najave dolazak dece – objasnio je Milenković.

Grad Kruševac je, podsetio je, ove godine obezbedio besplatne termine za klizanje đaka i nižu cenu klizanja nego prethodnih godina, za šta je iz budžeta Grada ukupno izdvojeno 1,3 miliona dinara.

Kruševački đaci ove godine prvi put imaju i besplatan jednodnevni odlazak na skijanje na Kopaonik. Škole odredjuju ko će od djaka petog i šestog razreda ići. Milenković navodi da je u prvom krugu, do 31. januara na skijanje išli oko 300 osnovaca.

– Ova akcija se nastavlja i tokom raspusta, kreće drugi krug, svaka škola sada ponovo može da pošalje po 15 đaka. Grad je obezbedio besplatan ski pas, prevoz i jedan obrok. Deca koja nemaju opremu mogu tamo da je iznajme po takodje povoljnijoj ceni. Za skije, cipele, kacigu i naočare treba da izdvoje 500 dinara, a ako imaju nešto od opreme onda je i ta cena niža – kazao je on.

Predviđeno je, takođe, da tokom zimskog raspusta ulazak na bazene za decu umesto 150 dinara bude 100 dinara.

J.B.

Besplatni programi i radionice za kruševačke đake

