Besplatna obuka o elektronskoj trgovini

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac danas se realizuje besplatna obuka „Program mentorstva za mikro, mala i srednja preduzeća koja se bave elektronskom trgovinom“

Ova praktična obuka namenjena je preduzećima koja žele da unaprede svoje znanje u oblasti e-trgovine, sa posebnim fokusom na veštačku inteligenciju i optimizaciju onlajn prodavnica prema najnovijim digitalnim trendovima.

Iz Regionalne privredne komore ističu da je tema od velikog značaja, s obzirom na to da se sve veći deo trgovine danas obavlja onlajn, pa se ove obuke organizuju kako bi mikro, mala i srednja preduzeća stekla potrebna znanja u ovoj oblasti.