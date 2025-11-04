Besplatna obuka o elektronskoj trgovini

Postavljeno: 04.11.2025

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac danas se realizuje besplatna obuka „Program mentorstva za mikro, mala i srednja preduzeća koja se bave elektronskom trgovinom“

Ova praktična obuka namenjena je preduzećima koja žele da unaprede svoje znanje u oblasti e-trgovine, sa posebnim fokusom na veštačku inteligenciju i optimizaciju onlajn prodavnica prema najnovijim digitalnim trendovima.

Iz Regionalne privredne komore ističu da je tema od velikog značaja, s obzirom na to da se sve veći deo trgovine danas obavlja onlajn, pa se ove obuke organizuju kako bi mikro, mala i srednja preduzeća stekla potrebna znanja u ovoj oblasti.

Počela obavezna upotreba zimskih guma u Srbiji

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
4. novembar 2025., 16:24
 

Prognoza -
11°C
Apparent: 10°C
Pritisak: 1026 mb
Vlažnost: 76%
Vetar: 1.1 m/s N
UV-Index: 0.15
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top