Besplatna izrada lazy bag-a u Gnezdu

U Alternativnom kulturnom centru „Gnezdo“ u subotu, 13. septembra, biće održana besplatna radionica izrade lazy bag-a. Radionica traje od 10 do 15 časova, a učesnici će imati priliku da samostalno naprave svoj lazy bag i ponesu ga kući.

Tokom praktičnog rada polaznici će savladati postupak iscrtavanja i krojenja, šivenja i sastavljanja delova, kao i odabira najpogodnijeg materijala i načina punjenja.

Zbog ograničenog broja mesta prijave su obavezne i šalju se na adresu [email protected], a u obzir će biti uzete najbrže prijave. Organizatori napominju da je na raspolaganju samo jedna mašina za šivenje, te je poželjno da polaznici, ukoliko mogu, ponesu i sopstvenu.

