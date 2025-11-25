Berza živine i ptica okupila ljubitelje iz cele Srbije

Postavljeno: 25.11.2025

Na kvantaškoj pijaci u Kruševcu održana je berza rasne živine, golubova, kunića i ptica, u organizaciji kruševačkog Društva odgajivača. Okupilo se oko 60 izlagača iz različitih delova Srbije, a manifestacija je privukla veliki broj posetilaca

Na berzi su dominirale sitne ptice koje su uvek posebno zanimljive ljubiteljima i odgajivačima. Bilo je i dosta sitne živine, kao i drugih vrsta koje privlače kolekcionare, uzgajivače i kupce. Ovakva druženja sve su popularnija jer mnogi ozbiljno neguju ovaj hobi, bilo da životinje čuvaju iz ljubavi, zbog priploda ili zbog razmene među odgajivačima.

80% učesnika je bilo van Kruševca, možda je samo 20% Kruševljana, videlo se prvo po registarskim oznakama. Najviše ih je došlo iz Niša, imali smo i goste iz Novog Pazara. Najviše je bilo sitnih ptica, slavuja, kanarinaca i slično, zatim sitna živina i tako dalje. Uz pomoć Gradske uprave i Poslovnog centra mogli smo da koristimo prostor koji je natkriven, a s obzirom da je vreme bilo bez kiše, uspeli smo da se organizujemo i na platou. Družili smo se i razmenjivali mišljenja. Imamo problem da odgajamo životinje jer se često pojavljuju bolesti, pa je najpotrebnije da jedni drugima prenosimo iskustva – rekao je Srđan Vujinović, organizator manifestacije.

