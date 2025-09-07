Berba grožđa sa hilandarske loze u Trsteniku

U porti crkve Svete Trojice u Trsteniku održana je velika svečanost branja grožđa sa hilandarske loze, donete iz ove srpske svetinje sa Gore Atoske

Pre desetak godina, na inicijativu Ljubiše Bate Đidića iz Kruševca, pesnika, publiciste i kulturnog poslenika iz Kruševca, javila se želja da se dobiju reznice vinove loze sa Hilandara uz ideju obnove Manastira Milentija, kod Brusa.

Poznati pesnik je kontaktirao dr Nebojšu Markovića, profesora na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, koji je i negovatelj hilandarskih vinograda da se dobiju reznice vinove loze sa Hilandara uz blagoslove hilandarskih monaha. Uz profesora Markovića, otac Stefan, arhimandrit, najstariji hilandarski monah, uz vino i molitvu orezao je lozu i poslao u Srbiju. One su donete u gazdinstvo Pantelića iz Selišta, kod Trstenika, u kojem se četiri generacije bave kalemarstvom. Reznice vinove loze su okalemljene, spremljene za sadnju i posađene širom Srbije.

– Aprila leta Gospodnjeg 2018. godine zasađeni su prvi čokoti vinove loze sa Hilandara u Trsteniku, u Porti Crkve Svete Trojice, kao i u Manastiru Ljubostinja. Zasadili su ih Aleksandar Ćirić, tadašnji predsednik Opštine Trstenik i Ranko Pantelić, kalemar iz Selišta. Kalemovi su zasađeni tačno u podne. Kasnije se loza posadila širom Srbije. U portama naših svetinja, u manastirima Milentija, Kalenić, Studenica, Žiča, Ravanica, Manasija, Rudenica, Drenča, Gradac, Sveti Roman itd, kao i u portama crkava širom Srbije – kazala je Ana Pantelić iz Selišta.

U porti hrama Svete Trojice u Trsteniku održana je svečanost – molitoslovlje, a zatim je izvršena berba grožđa u prisustvu predstavnika lokalne samouprave, na čelu sa predsednicom opštine Milenom Turk, predstavnicima javnih preduzeća i ustanova i mnogobrojnih vernika.

Na svečanosti je govorio inicijator i organizator ove akcije pesnik Ljubiša Bata Đidić.

-Ovaj čin branja grožđa sa hilandarske loze, koji obavljamo već šesti put, čin je nečeg svetog i uzvišenog, jer loza koju smo iz Hilandara preneli u Srbiju nosi u sebi i nešto od naše istorije, ali ponajviše od naše duše. Ideju sam dao zbog vaskrsa Manastira Milentija iz 14. veka, donoseći je sa Hilandara, do onog ostvarenja ove svete biljčice, kada smo, zahvaljujući kalemarskoj porodici Pantelić, uspeli da proizvedemo 49 klalemova, i po blagoslovu tadašnjeg Patrijarha Irineja i Vladike kruševačkog Davida, zasadimo diljem manastirskih svetinja Raško – prizrenske i Moravske škole: od Studenice, Žiče, Ljubostinje, Kalenića, Lazarice, Manasije. Ravanice… do Hrama Sv. Save u Beogradu – izjavio je Đidić.

On je podsetio na reči prof. dr Mirka Kovačevića, graditelja Hilandara svih 10 godina posle požara, pisca monumentalne monografije o Hilandaru, kada je u keliji Sv. Save razmišljao o tome kao smo mi Srbi u tuđoj zemlji sačuvali sve dragocenosti, koje su značajne po naše sopstvo, po naš identitet, u istorijskim nevremenima, gde se nalazi donji kamen našeg postojanja /kao što je rekao Matija Bećković/ i opet u tuđini sačuvali u Sentandreji naš gornji kamen posle Velike seobe Srba pod Arsenijem Čarnojvevićem.

– Kada mi u ovom trenutku, branjem grožđa sa svete hilandarkse loze obavljamo čin takve simbolike u kojoj se nalazi srpska hristoljubiva duša, mi se nalazmo, ovde pred Hramom Svete Trojice, kako su u obrednom obraćanju već rekli časni oci u onoj koheziji koja nas spasava „od zloga“ i kroz ovu svetu hilandarsku biljčicu dokazuje kolika je lepota srpske duše…

Na svečanosti su govorili u ime Arhiepiskopa i Mitropolita kruševačkog Davida protojererej stavrofor Đorđe Marković, starešina Crkve Svetog Đorđa iz Kruševca i Ranko Pantelić, predsednik Odbora za negu i očuvanje loze sa Hilandara,

Nakon svečanog dela izvršena je i simbolična berba grožđa u kojoj je učestvovala predsednica Opštine Trstenik Milena Turk, Aleksandar Ćirić, bivši predsednik Opštine Trstenik, koji je i zasadio lozu, kao i članovi Odbora za negu i očuvanje loze sa Hilandara, a zatim je grožđe podeljeno okupljenom vernom narodu.

