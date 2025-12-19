Batut: Epidemiološka situacija gripa u porastu

Prema najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, u Srbiji se tokom sezone gripa 2025/2026 beleži porast obolevanja, uz sve širu geografsku rasprostranjenost i srednji intenzitet kliničke aktivnosti. Epidemiološki nadzor sprovodi se od kraja septembra, a trend obolevanja je i dalje rastući

Tokom 50. izveštajne nedelje registrovano je više od 11.800 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što predstavlja značajan porast u odnosu na prethodnu sedmicu, ali i u poređenju sa istim periodom prošle sezone. Najviše stope obolevanja i dalje se beleže među decom, posebno u uzrastu do 14 godina, gde je zabeležen najizraženiji rast broja slučajeva.

Pored gripa, u porastu su i akutne respiratorne infekcije. Evidentirano je gotovo 15.700 obolelih, uz povećanje i u odnosu na prethodnu nedelju i u odnosu na prošlu sezonu. Stručnjaci upozoravaju da kombinacija sezonskih virusa dodatno opterećuje zdravstveni sistem.

Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa registrovani su u velikom broju okruga širom Srbije, a u cirkulaciji su virusi gripa tipa A i B, pri čemu dominira podtip A(H3). Sličan trend beleži se i u zemljama Evropske unije, gde aktivnost gripa jača, naročito među decom školskog uzrasta i starijom populacijom, kod koje raste i broj hospitalizacija.

Iz Batuta poručuju da će situacija biti i dalje pažljivo praćena, uz apel građanima da se pridržavaju preventivnih mera, posebno kada je reč o zaštiti najmlađih i hroničnih bolesnika.