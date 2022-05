Baš neobično: Srcoliki krompir u kruševačkoj piljari!

Krompir u savršenom obliku simbola ljubavi, koji se pojavio ovih dana u piljari „Stojković voće i povrće“, u Staroj čaršiji, privukao je pažnju brojnih kupaca. Čak i oni na čijem spisku za nabavku nije bilo ovo povrće, nisu mogli da odole da ga ne kupe.

Prodavačica Slađa kaže da je gotovo sve koji su ušli u piljaru privukao krompir neobičnog oblika, te da su, ako ne više, mnogi kupili bar po nekoliko komada.

–Dugo sam u ovom poslu, ali ni ja do sada nisam videla da krompir ima ovako savršen oblik srca. Baš je neobično i lepo – kaže ova prodavačica.

Kupac koji je u nabavku došao sa suprugom rekao je da je šteta što se ovakav krompir nije pojavio na Dan zaljubljenih, jer bi ga sigurno kupio ženi.

–To bi bio zaista originalan poklon. Imam ideju i kako bih ga pripremio. Dobro da se opere i da se ispeče ovako sa korom, da se ne naruši ovaj oblik. Uz još neki dodatak, servirao bih to za ručak na praznik ljubavi – kaže on.

Brojni kupci komentarisali su da su viđali paradajz čiji oblik manje više podseća na srce, ali krompir nikada.

–Baš neobično, deluje kao da ga je neko modelirao. Danas nisam planirala kupovinu krompira, ali sam morala da uzmem nekoliko komada, ima većih i manjih, pa od svake veličine po jedan. A i pročitala sama negde da krompir u obliku srca donosi sreću, što je razlog više da kupim – u šali kaže Dobrila N.

Da li zaista ovakav krompir donosi sreću, ne znamo, ali je činjenica da većina nikada nije videla ovakav oblik povrća koje su krajem 16. veka u Evropu doneli Španci.

