Bare, Lazarica i Parunovac bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00 bez vode će biti sledeća područja: Pakašnica – ulica Vojvode Mišića (od kasarne do kraja naselja Pakašnica), Bare – ulice Resavska, Stefana Prvovenčanog i prateće ulice, Lazarica – ulice Mačkovačka, Serafima Negotinca i prateće ulice

Takođe, zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, istog dana, do 15.00 bez vodosnabdevanja će ostati: Parunovac – put prema Dedini, Rastka Petrovića – gornji deo i ulica Ljube Ilića.

Iz JKP „Gradska toplana“ Kruševac saopštavaju da se proizvodnja toplotne energije iz sva četiri izvora odvija bez problema, te da za danas nema planiranih intervencija na distributivnoj mreži koje bi zahtevale isključenja korisnika.