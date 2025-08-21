Banke upozoravaju na novu metodu prevare na bankomatima

Banke u zemlji i inostranstvu upozoravaju klijente na sve češće slučajeve prevare poznate pod nazivom „Cash Trapping“

Reč je o metodi kojom prevaranti postavljaju posebnu fizičku prepreku u otvor za isplatu novca na bankomatu. Kada korisnik pokuša da podigne gotovinu, ona ne izlazi i ostaje „zarobljena“ u uređaju. Većina ljudi u tom trenutku pomisli da je bankomat u kvaru i napusti mesto, a tada dolazi počinilac i uzima novac.

Stručnjaci apeluju na građane da pre podizanja novca obrate pažnju na izgled otvora za isplatu i da u slučaju bilo kakvih neobičnosti odmah obaveste banku ili kontaktiraju korisnički servis.

Iako banke kontinuirano ulažu u nova tehnička rešenja poput mehaničkih zaštita i unapređenog video-nadzora, prevaranti i dalje pronalaze načine da zaobiđu bezbednosne mere. Zbog toga se savetuje dodatni oprez pri korišćenju bankomata, kao i izbegavanje podizanja novca na slabo osvetljenim ili izdvojenim lokacijama.

Sigurnost korisnika, poručuju banke, u velikoj meri zavisi i od njihove pažnje i spremnosti da reaguju na vreme.