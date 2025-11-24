Balkan News Truck stiže u Kruševac

Edukativni centar Kruševac biće domaćin regionalne inicijative Balkan News Truck, koja će 25. i 26. novembra od 11 do 15 časova ponuditi interaktivne sadržaje namenjene razumevanju medija, borbi protiv dezinformacija i razvijanju veština kritičkog mišljenja

Program donosi niz aktivnosti koje se smenjuju po satnici. Od 11 do 12 časova održava se kviz „Prepoznavanje dezinformacija kao supermoći“ i igrica „Glasaj za kornjaču“. U periodu od 12 do 13 časova sledi panel-diskusija sa lokalnim novinarima pod nazivom „Proveri svoje činjenice“, nakon toga, od 13 do 14 časova učesnici će moći da učestvuju u fact-checking igri „Prepoznaj lažnu vest“, dok će od 14 do 15 časova biti predstavljena platforma MEL – Media Ethics Lab, kroz primere iz svakodnevne štampe.

Program uključuje kvizove, edukativne igre, razgovore sa profesionalcima i praktične radionice fact-checkinga.

Učesnici mogu odabrati jedan od dva ponuđena dana i prijaviti se putem Google forme:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciyiyAs4pU_GaIuV1ywdqeI0coWX4m-O-MB_sGZ3kJO4mhiQ/viewform?pli=1