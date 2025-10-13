Bagdala 3 i deo Prnjavora bez vode

Postavljeno: 13.10.2025

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00, bez vode će biti potrošači na Bagdali 3 (gornja zona vodosnabdevanja), kao ni u ulicama u Prnjavoru: Gavrila Principa (od Krfljanske do Brestovačke), Brestovačka (od Krfljanske do Gavrila Principa), Jovana Bjelića, Mišarska i prateće

U selu Dedina bez vode će biti ulice Save Mrkalja, Rastka Petrovića, Sibinjanin Janka, Učiteljska i okolne ulice, dok će prekid snabdevanja zahvatiti i Velike Kupce (od doma do kraja sela) i Štitare.

Istog dana, JKP „Gradska toplana“ Kruševac saopštava da proizvodnja toplotne energije teče neometano putem četiri izvora, te da se toplota uredno distribuira do svih korisnika. Za sve neophodne informacije, pomoć i podršku, građani se mogu obratiti dispečerima na brojeve telefona 0800/035-037, 037/447-791 i 037/443-258, svakog dana u vremenu od 7 do 22 časa.

Svečano otvaranje izložbe „Dostojni“ u Muzeju

