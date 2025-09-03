Bagdala 3 i danas bez vode

Zbog popravke kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15 časova bez vode će biti ponovo Bagdala 3 u donjoj zoni, Ulica Vojvode Mišića u Pakašnici, od kasarne do kraja ulice i okolina, potom ulice Rastka Petrovića, Sibinjanin Janka, Save Mrkalja i Učiteljska u Dedini, kao i Rasinska od Lipovačke do Đorđa Ćurčije, Aerodromska od Rasinske do mosta i prateće ulice u Mudrakovcu.

Bez struje će, takođe do 15 sati, biti Marenovo, deo prema Zalogovcu.

J.S.