Bagdala 3 i danas bez vode

Postavljeno: 03.09.2025

Zbog popravke kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15 časova bez vode će biti ponovo Bagdala 3 u donjoj zoni, Ulica Vojvode Mišića u Pakašnici, od kasarne do kraja ulice i okolina, potom ulice Rastka Petrovića, Sibinjanin Janka, Save Mrkalja i Učiteljska u Dedini, kao i Rasinska od Lipovačke do Đorđa Ćurčije, Aerodromska od Rasinske do mosta i prateće ulice u Mudrakovcu.

Bez struje će, takođe do 15 sati, biti Marenovo, deo prema Zalogovcu.

J.S.

 

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
3. septembar 2025., 10:04
 

Uglavnom vedro
25°C
Apparent: 18°C
Pritisak: 1010 mb
Vlažnost: 71%
Vetar: 0.5 m/s N
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top