Bagdala 3 danas bez vode

Postavljeno: 29.08.2025

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas će, najkasnije do 15 časova, bez vode biti Bagdala 3 u gornjoj i donjoj zoni snabdevanja, zatim Lipovac, Suvaja i Drinčićeva ulica u Kruševcu, od Lomine do Vidovdanske.

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana 29.08.2025.godine do 15.00
časova bez vode će biti Bagdala 3 – gornja zona vodosnabdevanja.

Koznička i prateće ulice biće bez vode do 15 časova zbog rekonstrukcije vodovodne mreže.

Bez struje će do 14 sati biti Makrešane, deo prema crkvi, Suvaja i Grabak do 12 sati, a Ulica Radomira Jakovljevića u Kruševcu do 12:30.

J.S.

 

