Bagdala 3, Čitluk i Ribare bez vode

Postavljeno: 12.08.2025

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00 bez vode će biti Bagdala 3 – donja zona vodosnabdevanja, selo Čitluk (ulica Borislava Pekića) i selo Ribare.

Takođe, zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, u istom terminu bez vode će biti potrošači u Kruševcu u ulicama Koznička i Duvanska.

Čarapanska princeza Sanja večeras na Trgu

