Bagdala 3, Čitluk i Ribare bez vode
Postavljeno: 12.08.2025
Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00 bez vode će biti Bagdala 3 – donja zona vodosnabdevanja, selo Čitluk (ulica Borislava Pekića) i selo Ribare.
Takođe, zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, u istom terminu bez vode će biti potrošači u Kruševcu u ulicama Koznička i Duvanska.
TAGOVI
Povezane vesti
Kruševac
12. avgust 2025., 10:08
Vedro
26°C
26°C
Apparent: 23°C
Pritisak: 1019 mb
Vlažnost: 51%
Vetar: 1.5 m/s NNE
UV-Index: 0
Komentari