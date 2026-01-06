Badnjak kao simbol topline, svetlosti i porodičnog zajedništva

Postavljeno: 06.01.2026

Posle užurbanih priprema za Novu godinu, Badnji dan donosi trenutke mira, porodičnog okupljanja i očuvanja tradicije. Za mnoge domaćine, ovo je prilika da se u domu ponovo oseti duh praznika i poveže sa starim običajima koji se prenose generacijama

Badnjak, hrastovo ili drugo drvo koje se unosi u kuću ili pali u ognjištu, simbolizuje svetlost, toplotu i plodnost. Ovaj običaj ima duboke korene u pravoslavnoj tradiciji i datira još iz srednjeg veka, kada su ljudi verovali da donošenjem badnjaka u dom prizivaju sreću, mir i zaštitu porodice tokom naredne godine. Paljenje badnjaka uveče, često uz molitvu i zajedničku večeru, predstavlja trenutak okupljanja i jačanja porodičnih veza.

U modernom dobu, iako su gradske sredine promenile način proslave, običaj donošenja badnjaka i dalje opstaje kao simbol poštovanja tradicije. Domaćini često biraju posebnu granu ili celo stablo, ukrašavaju ga svežim grančicama, a deca uživaju u pričama o simbolici svakog dela rituala.

Pamtenik: Nikola Pašić, državnik i kruševački graditelj

