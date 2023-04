Auto-put Pojate-Makrešane pušten u saobraćaj: Veliki značaj za privredu i lokalnu zajednicu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pustio je danas u saobraćaj deonicu auto-puta Pojate-Preljina do Makrešana. Svečanoj ceremoniji prisustvovala je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, ministri u Vladi, direktori javnih preduzeća i ustanova, predstavnici diplomatskog kora i lokalnih samouprava Rasinskog okruga.

Šon Keni, predstavnik kompanije Behtel Enka govorio je o značaju Moravskog koridora za lokalne zajednice kroz koje prolazi.

-Ovaj auto-put je izuzetno uspešan poduhvat i pozitivno će delovati na privredu Srbije. Na ovom projektu radi 3.700 radnika, a 90 posto radova izvode srpske firme kao podizvođači uz korišćenje 90 posto materijala sa teritorije Srbije. Izgradnja auto-puta je velika podrška građevinskoj industriji Srbije i predstavljaće moćnu zaštitu od poplava i podršku poljoprivredi. Moto naše kompanije je da radimo brzo i pomažemo zajednici u koju delujemo.

Ambasador SAD Kristofer Hil kaže da je ostvaren važan uspeh u izgradnji Moravskog koridora.

–Dolina Morave je put koji je vekovima povezivao istok i zapad, a sada će to činiti brže i kvalitetnije. Treba uvek težiti ka najboljem, a to je potvrdila i kompanija Behtel ovim poslom u Srbiji. Auto-put je važan za privredu i za zajednicu u celini, a doprineće zbližavanju porodice i daljem razvoju Srbije u celini.

Ambasadorka Velike Britanije Šon Meklaud je izjavila da je ovo prvi auto-put u Evropi koji je finansiran od britanske agencije i on će ubrzati i olakšati putovanje i doprineće bržem rastu privrede i ukupnom razvoju Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je ovu deonicu auto-puta i govorio pred oko 10.000 građana Rasinskog okruga.

-Njegoš je rekao da „pokoljenja dela sude“ o čemu dokazuje i realizacija izgradnje auto-puta od Pojata do Preljine. „Rad je osnovni ključ svakog uspeha“ je velika misao Pabla Pikasa o čemu govori i veliki angažman građevinara na izgradnji ovog kapitalnog infrastrukturnog projekta. Deonica auto-puta od Pojata do Makrešana (17 km) omogućiće izgradnju novih industrijskih zona u Ćićevcu i Kruševcu i Naučno-tehnološkog parka. Do kraja ove godine biće završena deonica auto puta do Koševa u dužini od desetak kilometara, a do kraja 2024. biće izgrađena deonica Moravskog koridora od Čačka do Kraljeva. Ovo je potpuno digitalizovani auto-put, najširi je u Srbiji (30 metara), a na njemu će biti izgrađeno 117 velikih građevinskih objekata, od kojih su 63 mosta. Šiler je izjavio da se svaki čovek diže sa svojim ciljevima, pa tako i naša država. Mi moramo da radimo i gradimo i do kraja godine imaćemo veće plate i penzije. Ovaj auto-put je šansa za nove investicije i za povratak naših ljudi iz sveta, kako bi stečena znanja i kapital uložili u Srbiju-istakao je danas Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbije na otvaranju deonice Moravskog koridora od Pojata do Makrešana.

Ž. Milenjović