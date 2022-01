APT „Čkalja“ obeležava pet godina rada

Amaterska pozorišna trupa „Čkalja“, zvanično postoji od 2018. godine, a neformalno od 2016. Do sada su uradili devet predstava koje su se našle na repertoaru Kulturnog centra u Kruševcu, a za narednu godinu pripremaju pet novih. Trude se da oforme stalni ansambl, a kroz njihovo pozorište prošlo je mnogo ljudi najrazličitijih uzrasta koji dele ljubav prema pozorištu. Ivan Bogićević, producent i osnivač ove družine, kaže da je sve svojevremo počelo na Tin festu, kada su on i Stefan Marković, kao mladi glumci, odlučili da okupe i druge glumce kako bi zaigrali u još jednoj predstavi

-Moj najbolji drug, Stefan Marković, i ja smo se upoznali na Tin festu, on je nastupao za Mašinsku, a ja za Građevinsku školu. Pošto smo imali prilično uspeha, nas je ta stvaralačka enegrija ponela da nastavimo da se bavimo pozorištem. Znajući da se završetkom srednje škole završavaju naši nastupi na Tin festu, osetio sam želju da nastavim da igram u predstavama i da bih voleo da se bavim pozorištem. Stefan se složio sa tim i dolazim na ideju da okupim drugare, prijatelje sa Tin Festa i da leti napravimo predstavu koja je, po mojoj ideji trebalo da bude „All-Star“ postava Tin festa, da tako kažem. Trebalo je iz svake škole po jedan ili dvoje najboljih glumaca da igra u toj novoj predstavi. Neki se nisu odazvali, ali puno njih jeste i iz toga nastaje prva predstava „Maratonci ponovo trče“ , koja je prvi put izvela u avgustu 2016. godine u Kulturnom centru – priseća se Ivan Bogićević.

Prvu predstavu hteli su sami da spreme, ali su ubrzo shvatili da je to težak zadatak i pozvali u pomoć svoje profesore:

-Stefan je zvao njegovog profesora, Ernesta Međedovića, dok sam ja zvao moju profesorku, Milicu Jovanović, oni su zajedno režirali predstavu. Kontaktirali smo i Lidiju Užarević, ona je bila pozitivno zatečena, naravno izašla nam je u susret i eto da ona nije prepoznala energiju i volju nas mladih ne bi bilo ni ove priče.

Od prve predstave do danas su odigrali još osam: „Interesne laži“, „Profesionalac“, „Crni Gruja“ „Bliski stranci“, „Rezač kokosa“, „SUD“, „Bure baruta“ , „Drama o Mirjani i ovima oko nje“ . Njihove predstave su nagrađivane, na festivalu Fedraro, predstava „Profesionalac“ je proglašena najboljom, a nagrađene su muzika iz predstave, scenografija i najbolja muška uloga. Na Festivalu zpadne Srbije u Prijepolju dobili su nagradu za kolektivnu igru.

–Moram da naglasim da politika našeg pozorišta nisu zapravo festivali, tako da smo mi na vrlo malo festivala bili. Jedini razlog je to da nama nisu nagrade bitne i da je to zašto sve ovo radimo, već je nama najbitnija publika i stvaranje naše stalne publike i podizanje svesti o našem pozorištu u gradu u kome stvaramo repertoar – objašnjava Bogićević.

Broj članova njihove trupe varira, u zavisnosti od obaveza, a trude se da naprave stalni ansabal koji će činiti desetak ljudi. Njihove predstave postalesu deo stalnog repertoara Kulturnog centra.

-Od prošle godine radimo aktivno na pravljenju stalnog ansabla, koji će činiti ljudi koji će igrati u svakoj ili u većini naših predstava, dok će ostali „uskakati“ u skladu sa obavezama koje imaju. Koliko ćemo proba imati zavisi od projekta, nekad svakog dana, nekad znamo da napravimo pauzu. Od letos nismo stali, imali smo 70-tak proba. Pošto smo počeli sa repertoarom od oktobra u KCK, predstave se često igraju, od oktobra do decembra igrali smo svakog meseca po dve predstave. Od februara do jula biće po tri predstave mesečno, dok od jula do oktobra, kada završavamo našu sezonu, publika može očekivati pet predstava mesečno – najavljuje naš sagovornik.

Pet novih predstava ovog ansambla, režiraće različiti ljudi.

-To nam govori da su ljudi prepoznali „Čkalju“ kao mesto gde slobodno mogu da ostvare svoje ideje i gde se osećaju prijatno i gde mogu da rade, što nam je jako drago. Uz pet novih predstava u sledećoj godni publika može da vidi još četiri stare predstave. U ovom trenutku radimo na dve predstave, jedna je naša stara predstava „Rezač kokosa“ koja je nastala kao Međunarodna saradnja sa glumcima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koja će na repertoaru biti početkom januara – precizira Bogićević.

Najviše je ponosan na ljude iz ansabla, sa kojim svakodnevno sarađuje i na prijateljsku klimu koja se stvorila u njihovom udruženju.

-Oni pored pozorišta rade svoje poslove, idu u školu, na fakultet, neki rade u fabrikama. Oni su neverovatni junaci koji ovo što rade iskreno vole, da nije to tako od ovoga ništa ne bi bilo. Dešavalo se da neki glumci moraju da lažu na poslu da bi ih pustili da igraju predstavu, dešavalo se da dolaze iz različitih krajeva Srbije i iz inostranstva da bi odigrali predstavu, da mole roditelje da ih puste da igraju predstave….Sve je to jedno ogromno požrtvovanje i ljubav prema pozorištu i prema umetnosi. Zato im ovom prilikom izražavam najveće poštovanje i naklon do poda i kažem: „Vi ste moji heroji“. Druga stvar na koju sam ponosan je prijateljstvo i druženje. „Čkalja“ je mesto gde su svi prijatelji, ne može da se desi da je neko ljut na nekoga, jer celu ekipu čine iskreni ljudi koji nemaju predrasude i nisu sujetni. Ponosan sam i naš repertoar jer nije mala stvar da malo amatersko-alternativno pozorište svaku predstavu sa repertoara rasproda. Izazov nam je da sada ovo dokle smo stigli održimo i da unapredimo – zaključuje Bogićević.

Marija Stanković