Atletika: Natalija Vojinović šampionka Srbije u višeboju

Postavljeno: 17.09.2025

Na kraju takmičarske sezone za ovu godinu, Natalija Vojinović je kao članica Atletskog kluba Kruševac napravila još jedan uspeh i to u kategoriji u kojoj se do sada nije takmičila na velikim takmičenjima

U konkurenciji starijih juniorki na Prvenstvu Srbije ubedljivo je osvojila prvo mesto i zlatnu medalju u disciplini višeboj.

Do velikog uspeha je došla tako što je u pet od sedam disciplina ostvarila svoj lični rekord i tako nastavila da pomera granice, te dokazala da je u svom uzrastu najsvestranija atletičarka u Srbiji.

I. M.

