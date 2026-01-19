Atletika: Natalija Vojinović dva puta oborila lični rekord

Postavljeno: 19.01.2026

Natalija Vojinović je u skoku uvis na Otvorenom prvenstvu Beograda, prvom takmičenju u 2026. godini, koje je održano u dvorani u konkurenciji seniorki, osvojila prvo mesto tako što je dva puta obarala svoj lični rekord

Prvo je preskočila lestvicu od 184cm iz trećeg pokušaja, da bi visinu od 186cm preskočila iz prvog pokušaja pa je sada to zvanično njen najbolji rezultat u karijeri.

Ovo je bio sjajan uvod u novu sezonu za Nataliju Vojinović pa sa pravom od nje može da se očekuju još bolji rezultati u narednom periodu.

I. M.

Natalija Vojinović pobedila na mitingu AK Crvena zvezda

