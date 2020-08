Astronomski kamp „Jastrebac 2020“, ipak, online

Astronomski kamp “Jastrebac 2020” biće organizovan “online” od 10. do 13. avgusta, predočili su u AU “Eureka”, dodajući da zbog epidemiološke situacije sama planina Jastrebac neće biti mesto održavanja kampa.Sve aktivnosti koje bi se realizovale u tri dana organizovanog istraživanja svemira, odvijaće se kroz online platformu koja podrazumeva online-predavanja i posmatranja putem zoom platforme i društvenih mreža.

– Pravo učešća na online-kampu imaju svi koji su se prijavili za učešće do 25. jula, tako da očekujemo da će ovo biti do sada najmasovniji događaj koji je udruženje održalo kad je onlajn platforma u pitanju – navodi Zoran Tomić, predstavnik organizatora Astronomskog udruženja “Eureka” iz Kruševca.

– Na našem sajtu uskoro ćemo objaviti detaljan program kampa, predavače i načine za praćenje predavanja i posmatranja – precizira Tomić.

Učesnici će biti zaljubljenici u astronomiju od 15 do 30 godina, a prednost pri prijavljivanju imali su Kruševljani.

Projekat Astronomski kamp „Jastrebac 2020“ realizuje se u okviru Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca uz finansijsku podršku lokalne samouprave i podršku Kancelarije za mlade, Turističke organizacije Kruševca i Centra za stručno usavršavanje.

I.R.

