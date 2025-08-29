Asfaltirane ulice u Gavezu i Kukljinu

U selima Gavez i Kukljin asfaltirane su dve ulice sredstvima iz budžeta Grada. Izvođač radova bilo je kruševačko preduzeće „Tehnogradnja“, dok je nadzor vršilo Javno preduzeće za urbanizam i projektovanje

Selo Gavez sa oko 100 stanovnika pripada Mesnoj zajednici Jasika i u ovom mestu je završeno asfaltiranje Ilićkog sokaka u dužini od 210 metara. Tim povodom je iz gradskog budžeta izdvojeno oko 6 300 000 dinara.

Infrastrukturnim aktivnostima se rešio i problem odvoda vode, s obzirom da se radi o velikom nagibu ulice. Iz tog razloga, urađene su i betonirane kanalete.

Zamenica gradonačelnika Snežana Radojković je navela da je bilo neophodno obaviti niz pravnih i proceduralnih koraka da bi se realizovala ova investicija. Dodala je da je tome doprinelo i razumevanje vlasnika privatne parcele koju je bilo neophodno ustupiti kako bi se stvorili formalni uslovi za početak asfaltiranja.

– Uskoro krećemo sa sanacijom ograde na mostu na magistralnom putu koji vodi ka Trsteniku, u okviru MZ Jasika. U dogovoru sa JP „Putevi Srbije“ čekamo izradu projekta. Uskoro raspisujemo javnu nabavku za rekonstrukciju Doma kulture, u Velikoj Kruševici pripremamo nasipanje velikog broja puteva, a planiramo i sanaciju i uređenje fudbalskog igrališta. U Srnju će biti asfaltiran put do groblja. Trudimo se da ravnomerno razvijamo sve mesne zajednice na opštu korist i zadovoljstvo meštana – po zahtevima, ali i programu mesne zajednice koje su nam dostavile – istakla je Snežana Radojković.

U Kukljinu je asfaltirana ulica Miroslava Milojevića, dužine 210 metara, za šta je izdvojeno oko 4 400 000 dinara iz budžeta Grada.

Kako ističu iz Gradske uprave, dosadašnji akcenat radova je bio na sanaciji ulica i puteva iznad magistralnog puta, gde su velike vremenske nepogode pravile ogroman problem meštanima i gde nije bilo svrsishodno ni nasipanje.

Prioritet u budućem vremenskom periodu biće ulice sa donje strane magistralnog puta ka Trsteniku, odnosno u donjem delu sela ka reci Moravi. U skladu sa stepenom oštećenja i potrebama meštana planira se asfaltiranje još nekoliko ulica i putnih pravaca, navela je zamenica gradonačelnika.

Foto: Gradska uprava Kruševac

N.L.