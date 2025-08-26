Asfaltirane tri ulice u MZ Tekije

U Mesnoj zajednici Tekije asfaltirane su tri ulice. Radove je sprovelo kruševačko preduzeće “Tehnogradnja”, dok su sredstva obezbeđena iz budžeta Grada

Novoasfaltirane ulice su obišli zamenica gradonačelnika Snežana Radojković, načelnica Gradske uprave Vesna Anđelić i pomoćnici gradonačelnika Snežana Aleksić i Darko Andonov.

Prva lokacija bila je ulica Nikola Tesle u dužini od 120 metara. Iz budžeta je, kako je izjavila zamenica gradonačelnika Snežana Radojković, u te svrhe izdvojen 2,1 milion dinara. S obzirom na konfiguraciju ulice i pad terena, tokom zimskog i kišnog perioda, obilne padavine stvarale su velike probleme meštanima. Osim asfaltiranja, postavljene su i atmosferske šahte.

Na drugoj lokaciji, tzv. Gornjoj Mali, asfaltirana su dva kraka. Radi se o ulicama Braće Rajković i Dušana Dobrića, dužine 300 i 240 metara. Ukupna vrednost radova je oko 9,5 miliona dinara. Celom dužinom trase urađene su kanalete i propusti, čime se velika količina vode usmerava ka kanalima u dalje vodotokove i time sprečava ruiniranje dvorišta i parcela. Drugi krak je ulica Dušana Dobrića u dužini od 240 metara.

Na ulazu u selo, dodala je zamenica gradonačelnika, biće postavljena velika rešetka sa kompletnim prihvatom vode koja će biti usmeravana u dalje vodotokove. Na zahtev meštana, u produžetku ulice Dušana Dobrića, privode se kraju i radovi na postavljanju ivičnjaka.

U MZ Tekije biće sređen prostor ispred Doma kulture i mesne zajednice, a planira se i parterno uređenje oko spomenika, navode iz Gradske uprave.

Foto: Gradska uprava Kruševac