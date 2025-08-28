Asfaltirane tri ulice u Mesnoj zajednici Žabare

U Mesnoj zajednici Žabare u prethodnom periodu su asfaltirana tri putna pravca sredstvima iz budžeta Grada. Radove je izvodilo preduzeće „Tehnogradnja“, dok je nadzor vršilo Javno preduzeće za urbanizam i projektovanje

U naseljenom mestu Trebotin, zaseok Gogići, asfaltirano je 480 metara puta, a vrednost radova je 4 580 000 dinara. U zaseoku Radojičići u Žabaru, asfaltirana je ulica dužine 110 metara, a grad je za ovu investiciju izdvojio 2 755 000 dinara, navela je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

Na teritoriji MZ Žabare, tokom prethodnog perioda vršeno je i nasipanje određenog broja putnih pravaca, a narednog meseca, na zahtev meštana planira se još nekoliko. Takođe, čistiće se, ali i izgraditi novi kanali, što će sprečiti plavljenje domaćinstava i oranica, poručili su iz Gradske uprave.

Inače, MZ Žabare sa oko 1000 stanovnika obuhvata tri naseljena mesta – Žabare, Trebotin i Malu Vrbnicu. Predsednik ove mesne zajednice, Gradimir Mijatović je istakao da su u sva tri naseljena mesta za rad odabrane najkritičnije ulice, odnosno one u najlošijem stanju.

To su: Mala Vrbnica – 420 metara (kružni put), Gogići 480 metara (kružni put) i Žabare 110 metara (do poslednje kuće).

Trenutno se 4 ulice nasipaju mlevenim asfaltom: Brkići – Žabare, Etno kuća – Žabare, Jakovljevići i Ulica Simića u Donjem Trebotinu.

