Asfaltirana ulica Dobrice Ćosića u Marenovu

U Mesnoj zajednici Marenovo završeni su radovi na asfaltiranju ulice Dobrice Ćosića, u ukupnoj dužini od oko 200 metara, čime su značajno unapređeni uslovi saobraćaja i kvalitet života meštana ovog dela Marenova. Radove je izvelo preduzeće „Beton stil Raca” iz Aleksandrovca, a investicija je finansirana sredstvima iz budžeta opštine Varvarin, u okviru programa kapitalnih ulaganjaa namenjenih uređenju saobraćajne infrastrukture na teritoriji opštine

Predsednica opštine Varvarin dr Violeta Lutovac Đurđević istakla je da lokalna samouprava kontinuirano ulaže u putnu infrastrukturu, vodeći računa o potrebama svih mesnih zajednica.

– Asfaltiranje ulica u našim selima jedan je od naših prioriteta, jer direktno utiče na bezbednost saobraćaja, svakodnevni život građana i dostupnost javnih usluga. Nastavićemo sa ovakvim projektima, vodeći računa o potrebama svih meštana i ravnomernom razvoju svih delova opštine Varvarin, jer nam je cilj da svaki građanin oseti konkretne rezultate lokalnih investicija – poručila je predsednica opštine.

Zadovoljstvo realizacijom radova izrazio je i predsednik Mesne zajednice Marenovo Marko Jevtić, naglasivši značaj ove investicije za stanovnike ulice Dobrice Ćosića.

– Ovo je ulica koja je dugo čekala asfalt i meštani su izuzetno zadovoljni što je problem konačno rešen. Važno je i to što lokalna samouprava aktivno sluša potrebe mesnih zajednica i reaguje konkretnim delima, a ne samo obećanjima i zato se zahvaljujem opštini Varvarin na razumevanju i podršci, jer su ovakvi projekti od velikog značaja za naše selo – rekao je Jevtić.

Radove u Marenovu obišli su i zamenik predsednice opštine Aleksandar Pavić i šef kabineta predsednice Stefan Petković, a iz opštine Varvarin najavljuju da će se i u narednom periodu nastaviti radovi na uređenju lokalne putne infrastrukture, u skladu sa planiranim programom kapitalnih investicija.

Izvor i foto: Temnić info