APR: Potrebno ponovno evidentiranje stvarnih vlasnika prema novim propisima

Agencija za privredne registre podseća registrovane subjekte, koji su evidentirali stvarne vlasnike u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika po prethodno važećim propisima, da imaju obavezu usklađivanja sa odredbama novog Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Službeni glasnik RS“, br. 19/2025, 51/2025 i 60/2025-ispr.) u roku od 60 dana od dana početka primene ovog zakona, odnosno najkasnije do 1. decembra 2025. godine

Kako ističu iz APR-a, odredbom člana 8. Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika propisano je da se pri određivanju stvarnih vlasnika istovremeno vrši i učitavanje dokumenata na osnovu kojih je stvarni vlasnik određen.

Utoliko, svi postojeći registrovani subjekti iz prethodnog stava imaju obavezu da ponovo prođu kroz sve kriterijume za određivanje stvarnog vlasnika iz člana 3. Zakona, da odrede i evidentiraju ili potvrde evidentiranog stvarnog vlasnika i istovremeno učitaju dokumenta na osnovu kojih su odredili ili potvrdili određeno lice kao stvarnog vlasnika.

Detaljnije informacije o postupku usaglašavanja sa novim Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, objavljene su na internet stranici Centralne evidencije stvarnih vlasnika, na kojoj je omogućen i pristup pretrazi podataka o evidentiranim stvarnim vlasnicima i listi registrovanih subjekata koji nisu evidentirali stvarne vlasnike.

Licima koja imaju obavezu evidentiranja stvarnih vlasnika dostupni su i:

Vodič Ministarstva privrede za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju;

Vodič u slikama za unos stvarnih vlasnika u aplikaciji Centralne evidencije stvarnih vlasnika.

U vezi sa navedenim postupkom, kontakt sa Agencijom za privredne registre se može ostvariti i na sledeći način:

[email protected] – upućivanje pitanja o postupku evidentiranja stvarnih vlasnika;

[email protected] – tehnička podrška za pristup aplikaciji za centralizovano prijavljivanje korisnika i elektronsko potpisivanje.