APR pokrenuo novi portal za brži pristup poslovnim i finansijskim podacima

Agencija za privredne registre (APR) predstavila je novi veb-portal namenjen poslovnoj zajednici, koji donosi značajno unapređenje u dostupnosti poslovnih i finansijskih informacija. Portal, razvijen uz korišćenje savremenih tehnoloških rešenja, omogućava jednostavniji i brži uvid u podatke koji se vode u registrima APR-a, ali i u podatke drugih institucija, pružajući korisnicima analitičke uvide i niz novih digitalnih usluga

Kako navode iz Agencije, nova platforma nudi objedinjeni pregled podataka o jednom pravnom subjektu iz svih registara i evidencija, dnevno praćenje promena i automatsko obaveštavanje putem elektronske pošte, kao i napredne opcije pretraživanja i kreiranja lista subjekata prema zadatim kriterijumima. Posebno je značajno što su sada dostupni i kompletni i sažeti finansijski izveštaji, pokazatelji i godišnje ocene boniteta za poslednjih pet godina.

Pored podataka iz sopstvenih registara, APR je uključio i informacije koje prikuplja Narodna banka Srbije o tekućim računima i prinudnoj naplati, kao i podatke Centralnog registra hartija od vrednosti o deset najvećih akcionara akcionarskih društava. Na taj način korisnicima je na jednom mestu dostupna široka baza podataka, što bi trebalo da omogući veću transparentnost i pouzdanost u poslovanju.

Podseća se da je državnim organima pristup portalu omogućen još u junu ove godine, dok od sada usluga postaje dostupna i široj poslovnoj zajednici putem zvaničnog sajta APR-a.

Cilj portal je da pruži efikasan i siguran pristup informacijama, prilagođen potrebama savremenog poslovanja i zahtevima konkurentne privrede. Najavljene su i dodatne funkcionalnosti koje će u narednom periodu biti uvedene, poput fleksibilnih statističkih izveštaja, sektornih analiza, uporednih uvida i detaljnih finansijskih poređenja po svim elementima bilansa i slično.

