APR od 1. januara uvodi novi cenovnik

Od početka naredne godine Agencija za privredne registre (APR) primenjivaće nove tarife za sve vrste registracionih postupaka. Odluka o naknadama usvojena je krajem septembra, a objavljena u „Službenom glasniku“ krajem oktobra, čime je ozvaničen novi sistem naplate usluga koje APR pruža privredi, udruženjima, preduzetnicima i drugim organizacijama

Osnivanje novih firmi, javnih preduzeća, zadruga, udruženja, fondacija, komora i ustanova ubuduće će koštati 8.000 dinara. Isti iznos važi i za osnivanje predstavništava stranih organizacija. Za medije, turističke agencije i druge subjekte koji se vode u posebnim registrima predviđena je naknada od 4.000 dinara.

Promene podataka, dopune registracionih prijava ili zabeležbe takođe će se naplaćivati 4.000 dinara, a za svaku dodatnu promenu u okviru iste prijave iznos će rasti za 3.000 dinara. Kod posebnih registara, poput medija i turističkih agencija, te cene su prepolovljene, osnovna naknada je 2.000 dinara, a svaka dodatna stavka 1.000.

Formiranje ogranka firme i njegovo kasnije brisanje koštaće po 4.000 dinara, dok je za subjekte iz posebnih registara predviđena niža tarifa od 2.000 dinara. Za slučajeve kada se prijava promene podnese sa zakašnjenjem, uvedena je dodatna naknada od 6.260 dinara.

Promene pravne forme preduzeća, kao i statusne promene poput spajanja ili pripajanja, naplaćivaće se 8.000 dinara po učesniku u postupku. Predviđene su i manje naknade za rezervaciju i prenos naziva, kao i simbolična doplata od 500 dinara za registraciju suvlasništva na poslovnom udelu. Kada je reč o stečaju, trošak registracije iznosi 12.000 dinara, dok mikro pravna lica plaćaju upola manje. Objavljivanje dokumenata, odluka i izveštaja u skladu sa zakonom naplaćivaće se 1.000 dinara po dokumentu.

Nove cene obuhvataju i izdavanje zvaničnih dokumenata. Za preduzeća i udruženja prepis odluke ili izvod iz registra koštaće 2.500 dinara, dok će mediji i turističke agencije istu uslugu plaćati 1.500 dinara. Potvrde o nepostojanju subjekta u registru naplaćuju se 1.500 dinara za pravna lica i 1.000 dinara za ostale.

Za preduzetnike su naknade niže. Registracija nove radnje iznosi 2.500 dinara, promena podataka 1.400, a svaka dodatna stavka u prijavi 700 dinara. Brisanje radnje i registracija izdvojenog mesta poslovanja imaju istu cenu. Potvrde i izvodi za preduzetnike naplaćuju se između 700 i 1.500 dinara, u zavisnosti od vrste dokumenta.

Iz APR-a navode da su nove tarife usklađene sa metodologijom kojom se utvrđuju stvarni troškovi javnih usluga i da će omogućiti jednostavnije i preglednije postupke registracije, bez dodatnih skrivenih troškova.