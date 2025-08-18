Apel vozačima – vozite odmorni i strpljivi

Na graničnim prelazima i na putevima širom zemlje često dolazi do pojačanog saobraćaja i većih gužvi, posebno u vreme odlazaka i povrataka sa odmora. Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na vozače da budu strpljivi, da na put kreću odmorni i dobro pripremljeni, kako bi svako putovanje proteklo bezbedno

Nervoza i umor u saobraćajnim gužvama mogu dovesti do grešaka, pa se vozačima savetuje da, kada je moguće, planiraju putovanja van perioda najvećih zadržavanja. Ukoliko dođe do čekanja na granici, preporuka je da u vozilu uvek bude dovoljno vode i lagane hrane, da se redovno provetrava unutrašnjost i da se poštuju uputstva policije i graničnih službi.

Kampanja „Vozi odmoran“, koju Agencija sprovodi u saradnji sa MUP-om, JP „Putevi Srbije“, AMSS-om, TOS-om i kompanijom EKO Serbia, podseća vozače da umor značajno usporava reakcije i otežava procenu situacije na putu.

Zato je važno napraviti pauzu od najmanje 15 minuta na svaka dva sata vožnje, odmoriti se pre puta i izbegavati duge vožnje u noćnim satima. Takođe, preporučuje se provera tehničke ispravnosti vozila, planiranje rute i poštovanje saobraćajnih propisa.

Cilj kampanje je da se broj saobraćajnih nezgoda smanji i da svako putovanje završi bezbedno. Bezbednost zavisi od svih učesnika u saobraćaju – zato vozite odmorni i odgovorni.