Apel Agencije za bezbednost saobraćaja pred povratak dece u škole

Agencija za bezbednost saobraćaja uputila je apel svim učesnicima u saobraćaju. S obzirom da je poslednji vikend školskog raspusta na putevima širom Srbije je pojačan intenzitet saobraćaja jer se veliki broj građana vraća sa putovanja.

Istovremeno, zimski uslovi, niske temperature i moguća pojava poledice zahtevaju dodatni oprez i odgovorno ponašanje svih učesnika u saobraćaju. Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na vozače da tokom ovog vikenda voze pažljivo, da brzinu i način vožnje prilagode uslovima saobraćaja i stanju puta, kao i da budu strpljivi, posebno na prilazima većim gradovima gde se očekuju saobraćajne gužve.

Od ponedeljka, sa povratkom dece u škole, pažnja u saobraćaju mora biti još veća posebno u zonama škola. Gde treba smanjiti brzinu i poštujtovati ograničenje od 30 km/h, i voditi računa da se nepropisnim parkiranjem ne ugrožava bezbednost učenika.

Apel je upućujen i pešacima da budu oprezni i uočljivi u uslovima smanjene vidljivosti, kao i roditeljima da razgovaraju sa decom o bezbednom ponašanju u saobraćaju i obezbede im reflektujuće elemente na odeći I školskim rancima kako bi bili vidljivi ostalim učesnicima u saobraćaju.

Izvor i foto: Agencija za bezbednost saobraćaja