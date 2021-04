Anketa: Kako u vreme korone opstaju prodavci na buvljaku?

Posledice pandemije korona virusa koja traje više od godinu dana nisu mimoišle ni kruševački buvljak. Svi prodavci, u anketi koju je sprovela naša redakcija, ističu da se posao prepolovio te da jedva uspevaju da pokriju troškove poslovanja

Od početka pandemije značajno se smanjio broj ljudi koji dolazi na buvljak, a samim tim i broj kupaca.

– Gužve nema uopšte, ranije je pogotovo vikendom dolazilo dosta ljudi, ali sada malo njih dolazi. Od kako je počela korona puno ljudi je zatvorilo tezge – kaže za KruševacGrad M. M. koji na buvljaku prodaje obuću.

Iako se posao kod većine smanjio za 50 odsto, naši sagovornici ističu da su ionako visoke mesečne dažbine ostale iste.

– Ja radim ovde 22 godine i za to vreme uvek smo mogli da ostvarimo neki minimalac, a u poslednjih godinu dana to je teško izvodljivo jer mi smo paušalci, nama su radnje prijavljene. Posao je dosta opao, a mesečne obaveze prema državi su velike i one se ne menjaju – kaže za KruševacGrad prodavačica garderobe M. A.

Dodaje da im pomoć koju su primili od države znači, ali da je to ipak nedovoljno.

– Mi smo primili tri puta po 30 i dva puta po 18 hiljada dinara, a sada imamo tri puta po 16 hiljada dinara pomoći od države. To nam znači, ali nije dovoljno jer je meni kirija za četiri tezge 30 hiljada dinara, sa ostalim obavezama ukupne dažbine budu oko 50 hiljada dinara. To nije mala cifra i to mora nekako da se zaradi – kaže ona.

Glavni razlog drastičnog smanjenja posla, po mišljenju V. M. koja na buvljaku prodaje posuđe i keramiku, jeste to što nema organizovanih proslava.

– Svi mi ovde zavisimo od toga da li ljudi idu negde ili ne idu. Kada idete negde vi kupite i garderobu i poklon, a ako ne idete nigde onda kupujete samo garderobu za svakodnevno nošenje – kaže ona.

Prodavci na buvljaku priznaju da su cene kod njih više nego po tržnim centrima, ali ističu da je njihova roba kvalitetnija.

– U gradu su cene dosta niže nego kod nas, ali je zato i kvalitet lošiji, naša roba je mnogo kvalitetnija. Narod ipak zbog ove situacije ide tamo gde je jeftinije, ljudi su uplašeni, puno njih je ostalo bez posla i gledaju da uštede što više na svemu – zaključuje I. M. vlasnica tezge sa garderobom.

D. M.

