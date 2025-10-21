Ana Prvanov, pomoćnica gradonačelnika: „Ulaganje u zaštitu životne sredine nije trošak, već ulaganje u budućnost“

Očuvanje prirode, kvalitet vazduha i proširenje zelenih površina je važno za svaku lokalnu zajednicu, pa i Grad Kruševac. O tome šta je do sada urađeno i koji su naredni koraci u oblasti ekologije, za naš magazin je govorila Ana Prvanov, pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, održivi razvoj i energetiku

Razgovarao: Nikola Lazić

Kako biste ocenili trenutno stanje životne sredine u Kruševcu i okolini?

Ana: Stanje životne sredine u našem gradu ocenjujemo kao znatno unapređeno u poslednjih nekoliko godina. Zahvaljujući brojnim ulaganjima u ozelenjavanje javnih površina, podizanju svesti građana o značaju reciklaže, budućoj izgradnji Centra za upravljanje otpadom i kao i izgrađenom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, napravljen je veliki pomak ka čistijem i zdravijem okruženju. Pored toga, sprovedene mere energetske efikasnosti doprinele su smanjenju zagađenja i racionalnijem korišćenju resursa. Sve ove aktivnosti pokazuju da se Grad odgovorno i planski odnosi prema zaštiti životne sredine i održivom razvoju.

Prema merenjima, kakvo je trenutno stanje kvaliteta vazduha u Kruševcu? Koji su najveći zagađivači?

Ana: Kvalitet vazduha u našem gradu je tokom većeg dela godine zadovoljavajući, međutim u zimskom periodu beležimo povećane koncentracije zagađujućih materija. Glavni razlog za to su individualna ložišta na čvrsta goriva koja se koriste za grejanje domaćinstava. Naš cilj je da kroz mere energetske efikasnosti, subvencije za prelazak na čistije izvore energije i jačanje ekološke svesti smanjimo ovaj problem i obezbedimo zdraviju sredinu za sve građane.

Građani su zabrinuti zbog neprijatnog mirisa u gradu i žele da znaju odakle on potiče. Pošto iz kompanije Bin Komerc navode da nisu oni uzročnik, šta konkretno Grad preduzima da bi utvrdio izvor i otklonio problem?

Ana: Grad je svestan problema neprijatnih mirisa i u prethodnom periodu preduzeo je konkretne korake kako bi se situacija što pre i kvalitetno rešila. Pokrenuli smo namensko merenje zagađujućih materija u vazduhu, kako bismo na osnovu preciznih i pouzdanih podataka utvrdili uzroke i intenzitet ovog problema. Takođe, uputili smo zvaničan dopis i obratili se nadležnom ministarstvu sa zahtevom da se uključi i pruži stručnu i institucionalnu podršku. Naš cilj je da obezbedimo pravovremenu reakciju i trajna rešenja, jer je zdravlje i kvalitet života naših sugrađana za nas apsolutni prioritet.

Donošenje bilo kakvih zaključaka bez osnovanih sumnji i ostalih pravnih osnova je protivzakonito, tako da ne možemo da tvrdimo za bilo koju firmu da je zagađivač dok se to ne dokaže.

Koje mere Grad preduzima da bi postao „zeleniji“ i održiviji?

Ana: Grad preduzima niz mera kako bi postao zeleniji, održiviji i otporniji na klimatske promene. Poseban akcenat stavljen je na ozelenjavanje javnih površina – samo ove godine iz budžeta Grada izdvojeno je 5 miliona dinara za sadnju novog drveća i dodatnih 7 miliona dinara za uređenje zelenih površina, samo iz Fonda za zaštitu životne sredine, dok se iz dela budžeta za komunalne delatnosti takođe izdvajaju značajna sredtsva.

Pored toga, Grad nastavlja sa pošumljavanjem parka Bagdala u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, kroz zajednička ulaganja i akcije sadnje.

Sve ove aktivnosti doprinose većoj održivosti i otpornosti grada na klimatske promene, poboljšavaju kvalitet vazduha i stvaraju zdravije, zelenije i prijatnije okruženje za sve građane.

Koliko je teško uskladiti potrebe industrije i očuvanja životne sredine u jednom gradu kao što je Kruševac?

Ana: Usklađivanje potreba industrije i očuvanja životne sredine svakako je jedno od najvažnijih, ali i najzahtevnijih pitanja sa kojima se danas suočavamo. Industrija ima ogromnu ulogu u ekonomskom razvoju, zapošljavanju i stvaranju prihoda, ali istovremeno je naš zadatak da očuvamo zdravu i bezbednu životnu sredinu za sve građane. Upravo zato nastojimo da pronađemo ravnotežu između privrednog napretka i ekološke odgovornosti.

Verujemo da samo kroz saradnju između lokalne samouprave, privrede i građana možemo postići vidljive i trajne rezultate.

Naš cilj nije da kočimo industrijski razvoj, već da ga usmerimo ka održivom modelu – onom koji poštuje prirodu i koristi savremena rešenja u skladu sa evropskim ekološkim standardima. Na taj način, grad ne samo da postaje ekonomski snažniji, već i zdravije i prijatnije mesto za život.

Ulaganje u zaštitu životne sredine za nas nije trošak, već ulaganje u budućnost. Verujemo da se odgovornim pristupom, modernim tehnologijama i zajedničkim delovanjem može postići sklad između industrijskog razvoja i očuvanja prirodnih resursa – što i jeste osnov održivog razvoja našeg grada.

Kakva je saradnja sa državom, opštinama u okruženju i nevladinim organizacijama u oblasti ekologije?

Ana: Saradnja sa državom, opštinama u okruženju i nevladinim organizacijama jedan je od ključnih stubova naše politike zaštite životne sredine. Grad ne može sam da reši sve izazove, pa je važno da udružimo resurse, znanje i iskustvo. Upravo zato zajedno sa državnim institucijama, pre svega sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Ministarstvom rudarstva i energetike, realizujemo niz važnih projekata.

Tu pre svega mislim na projekte ozelenjavanja javnih površina, pošumljavanja, ali i na unapređenje energetske efikasnosti u javnim objektima i domaćinstvima, što je važno ne samo za zaštitu životne sredine, već i za smanjenje troškova i racionalnije korišćenje energije. Zajedno radimo i na očuvanju Specijalnog rezervata prirode Osredak, koji predstavlja izuzetno važan deo našeg prirodnog bogatstva i područje koje želimo da zaštitimo i sačuvamo za buduće generacije.

Saradnja sa opštinama u okruženju je takođe izuzetno dobra. Realizujemo zajedničke projekte koji su od regionalnog značaja, a jedan od najvažnijih je svakako izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom. To je projekat koji će u potpunosti promeniti način na koji se otpad prikuplja, sortira i odlaže u čitavom regionu, čime ćemo značajno smanjiti zagađenje i unaprediti kvalitet života svih stanovnika.

Ponosni smo i na projekat izgradnje dve fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u Brusu i Blacu. Time direktno štitimo naše jezero Ćelije, koje je jedini izvor pijaće vode za grad i okolinu. Ovaj projekat je jedan od najvažnijih u oblasti zaštite voda i deo je šire strategije očuvanja naših prirodnih resursa.

Ne smemo zaboraviti ni saradnju sa nevladinim organizacijama, koje su naši važni partneri u realizovanju javnih politika, često su učesnici na javnim raspravama kada se donose strateška dokumenta.

Verujem da je to i ključ uspeha – da svi, od institucija do pojedinaca, delujemo zajednički. Samo tako možemo dugoročno da očuvamo prirodu, unapredimo kvalitet života i grad učinimo zdravijim i lepšim mestom za život.

Postoji li dugoročna strategija Kruševca u vezi sa klimatskim promenama i adaptacijom na njih?

Ana: Da, iako trenutno ne postoji poseban dokument koji se direktno odnosi na klimatske promene i adaptaciju na njih, Grad ima usvojen Plan razvoja u kojem je zaštiti životne sredine posvećen poseban deo. U tom delu definisani su ciljevi i mere koje doprinose smanjenju uticaja klimatskih promena, unapređenju energetske efikasnosti, racionalnom korišćenju resursa i povećanju otpornosti zajednice.

Pored toga, u toku je izrada novog Lokalnog programa zaštite životne sredine, koji će detaljnije obraditi pitanja klimatskih promena, prilagođavanja na ekstremne vremenske uslove, kao i planove za dalji razvoj u skladu sa principima održivosti. Ovaj program predstavlja važan korak ka sistemskom pristupu zaštiti životne sredine i jačanju lokalnih kapaciteta za prilagođavanje klimatskim izazovima.

Koliko se ulaže u pošumljavanje i održavanje postojećih šuma na Jastepcu?

Ana: Javno preduzeće „Srbijašume“ upravlja šumskim područjem Veliki Jastrebac. Oni to rade profesionalno kroz plansko, održivo i stručno gazdovanje, koje omogućava očuvanje prirodnih resursa, ali i racionalnu eksploataciju šuma. Kroz održivo gazdovanje šumama svaka aktivnost, od seče drveta do pošumljavanja, planira se dugoročno, uzimajući u obzir prirodne kapacitete šume. Primena selektivne seče omogućava korišćenje drvnih resursa, a da se pritom ne ugrožava stabilnost ekosistema. Jastrebac je poznat po bogatom biljnim i životinjskim vrstama uključujući endemske i zaštićene vrste, zbog čega je i proglašen Parkom prirode „ Veliki Jastrebac“. Stručnjaci JP „Srbijašume“ implementiraju mere zaštite poput zona potpune zaštite, praćenja retkih vrsta i preventivnog delovanja protiv šumskih požara. Redovno se rade inventure šuma, planira se seča i sadnja, prati rast šume, a koriste se i savremene metode mapiranja i praćenja stanja šume. Aktivno sarađuju sa nama pa sprovodimo zajedno niz akcija u školama kako bismo promovisali ekološku svest i unapredili znanje o očuvanju šuma.

Zahvaljujući ovakvom pristupu, Jastrebac je primer profesionalnog i odgovornog gazdovanja šumama, gde se stručno znanje, planiranje i zaštita prirode uspešno kombinuju.

Poznato je da je jezero Ćelije ugroženo zagađenjem iz pritoka (posebno od otpadnih voda). Šta Grad konkretno radi da se taj problem reši?

Ana: U toku je izgradnja dve fabrike za prečišćavanje otpadnih voda na pritokama jezera Ćelije, na reci „Blatašnici“ u opštini Blace, do kraja godine počinje sa radom ova fabrika, koja će biti predata na upravljanje našem JKP „Vodovod – Kruševac“, dok je u toku izgradnja druge fabrike otpadnih voda na reci „Rasina“ u Opštini Brus. Realizacijom ovog projekta na kome smo neizmerno zahvalni Republici značajno se povećava kvalitet i bezbednost vode za sve građane. Ovi projekti štite i prirodni ekosistem, smanjuju rizik od zagađenja i doprinose dugoročnoj održivosti grada, čineći grad Kruševac primerom odgovornog upravljanja vodnim resursima.

Koji su najveći izazovi u očuvanju Specijalnog rezervata prirode Osredak?

Ana: Očuvanje Specijalnog rezervata prirode jedan je od naših najvažnijih zadataka. Najveći problem i dalje predstavlja pritisak ljudskih aktivnosti. Neodgovorno ponašanje pojedinaca, nelegalna seča i odlaganje otpada mogu ozbiljno ugroziti prirodna staništa i vrste koje ovde žive.

Takođe, suočavamo se sa izazovima koje donose klimatske promene, kao i sa pojavom invazivnih vrsta koje remete prirodnu ravnotežu. Da bismo sačuvali biološku raznovrsnost, neophodan je stalan monitoring, koji svake godine realizujemo preko Fonda za zaštitu životne sredine.

Grad, zajedno sa nadležnim ministarstvima, JKP „Kruševac”, koji je upravljač Specijalnog rezervata prirode Osredak, nastoji da obezbedi stabilno finansiranje i unapredi upravljanje ovim dragocenim područjem. Samo zajedničkim naporima, uz podršku građana i podizanje svesti o značaju prirodne baštine, možemo dugoročno očuvati ovaj prostor od izuzetnog ekološkog značaja.

Šta je za Vas najveći ekološki izazov Kruševca u narednih 5 do 10 godina?

Ana: Najveći ekološki izazov u narednom periodu za naš grad biće dalje unapređenje kvaliteta vazduha i efikasno upravljanje otpadom, uz istovremeno očuvanje prirodnih resursa i prilagođavanje klimatskim promenama. S obzirom na razvoj industrije i povećan broj vozila, pred nama je zadatak da kroz konkretne mere smanjimo emisiju štetnih gasova i podstaknemo građane na korišćenje javnog prevoza i obnovljivih izvora energije.

Pored toga, važno je da unapredimo sistem odvajanja, reciklaže i ponovne upotrebe otpada, kao i da nastavimo sa očuvanjem i širenjem zelenih površina. Grad će kroz projekte energetske efikasnosti, ozelenjavanja i modernizacije komunalne infrastrukture nastaviti da ulaže u stvaranje zdravijeg i čistijeg okruženja za sve naše sugrađane.

Poseban izazov, ali i prioritet, biće jačanje ekološke svesti građana — jer trajne promene mogu nastati samo ako svako od nas preuzme ličnu odgovornost za zaštitu životne sredine. Edukacijom, primerom i zajedničkim delovanjem možemo doprineti da Kruševac ostane grad po meri čoveka i prirode.