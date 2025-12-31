AMSS: Sve veće gužve na putevima širom Srbije

Već danima se u gotovo svim gradovima beleži pojačan intenzitet saobraćaja, a kako se približavaju novogodišnji praznici, gužve su sve izraženije. Dok se jedni vraćaju kućama, naročito naši građani koji žive i rade u inostranstvu, drugi kreću na putovanja, bilo ka turističkim centrima, mestima gde će dočekati Novu godinu ili u posetu porodici i prijateljima

Povećan broj pešaka primećuje se u gradskim zonama, ali i znatno veći broj automobila na ulicama i magistralnim pravcima. Dodatne gužve zabeležene su i u tržnim centrima, gde je predpraznična kupovina dovedena do vrhunca, pa se vozačima savetuje dodatna pažnja prilikom kretanja kroz urbane sredine.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) poručio je vozačima da narednih dana računaju na usporenu vožnju i duže vreme putovanja, uz apel da se na put krene ranije i sa više strpljenja. Poseban oprez savetuje se zbog pojave magle, koja smanjuje vidljivost na putevima, naročito na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, u kotlinama, klisurama i na mostovima.

Povremeni talasi pojačanog saobraćaja očekuju se i na najfrekventnijim graničnim prelazima, kao i na naplatnim rampama, dok se gužve ne isključuju ni unutar samih gradova. Iz AMSS-a apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, drže odstojanje i poštuju saobraćajne propise, kako bi se praznici dočekali bezbedno.