Ambulanta 14.oktobar ponovo radi u svom prostoru

Ambulanta 14.oktobar, koja je bila izmeštena u zgradu Dijagnostičkog centra u toku Kovid pandemije, od ponedeljka 13. oktobra, počinje da radi u svom prostoru u zgradi Dispanzera 14.oktobar u prizemlju

Radno vreme ambulante je od 07 časova do 20 časova, svakog radnog dana.

Foto: portal RTK