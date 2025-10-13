Ambulanta 14.oktobar ponovo radi u svom prostoru

Postavljeno: 13.10.2025

Ambulanta 14.oktobar, koja je bila izmeštena u zgradu Dijagnostičkog centra u toku Kovid pandemije, od ponedeljka 13. oktobra, počinje da radi u svom prostoru u zgradi Dispanzera 14.oktobar u prizemlju

Radno vreme ambulante je od 07 časova do 20 časova, svakog radnog dana.

Foto: portal RTK

Sutra privremeno zatvaranje centra grada za motorni saobraćaj

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
13. oktobar 2025., 18:41
 

Delimično oblačno
14°C
Apparent: 9°C
Pritisak: 1024 mb
Vlažnost: 93%
Vetar: 1.2 m/s NW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top