Ambulanta 14.oktobar ponovo radi u svom prostoru
Postavljeno: 13.10.2025
Ambulanta 14.oktobar, koja je bila izmeštena u zgradu Dijagnostičkog centra u toku Kovid pandemije, od ponedeljka 13. oktobra, počinje da radi u svom prostoru u zgradi Dispanzera 14.oktobar u prizemlju
Radno vreme ambulante je od 07 časova do 20 časova, svakog radnog dana.
Foto: portal RTK
Sutra privremeno zatvaranje centra grada za motorni saobraćaj
TAGOVI
Ostale vesti
Povezane vesti
Kruševac
13. oktobar 2025., 18:41
Delimično oblačno
14°C
14°C
Apparent: 9°C
Pritisak: 1024 mb
Vlažnost: 93%
Vetar: 1.2 m/s NW
UV-Index: 0
Komentari