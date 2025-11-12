Ambasador Slovačke posetio Kruševac radi unapređenja ekonomskih odnosa

Ambasador Slovačke u Srbiji, Nj. E. Mihail Pavuk, posetio je danas Regionalnu privrednu komoru u Kruševcu gde je održan okrugli sto povodom srpsko-slovačke privredne saradnje

Pored Njegove Ekselencije, na sastanku su učestvovali i predstavnici ekonomskog odeljenja slovačke ambasade, gradonačelnik Kruševca, ali i 22 predstavnika kompanija iz Rasinskog okruga – iz oblasti elektronske, metalske i prehrambene industrije.

Slovački ambasador je u septembru posetio Kruševac kada je po prvi put u gradu organizovana manifestacija „Limenka fest“. Tom prilikom je slovačka ambasada istakla želju da poseti i slovačku kompaniju Amphenol u Trsteniku.

Nj. E. Mihail Pavuk je istakao da je u Kruševac ponovo došao s ciljem daljeg razvijanja srpsko-slovačkih odnosa „koji se već neko vreme uspešno razvijaju u pogledu investicija“.

– U Kruševcu se osećamo tako da imamo osnovu da uspostavimo nešto više. Takođe mi je drago da baš ovde u Privrednoj komori danas možemo da ugostimo firme koje imaju interes za dalju saradnju i da uspostavimo dobre slovačko-srpske odnose i da baš ovde u Privrednoj komori razvijamo dalje našu saradnju.

Sastanku je prisustvovao i Petar Miljković, direktor kompanije „14. oktobar“ koji je istakao da je Slovačka najveći njihov partner i da se preko 80 odsto saradnje odvija upravo sa ovom državom.

– Nadam se da će problemi koji postoje sa izvozom naoružanja i vojne opreme biti rešeni, jer smo od juna zaustavljeni i nadamo se da će uskoro doći do rešenja ove situacije koja trenutno ne ide u prilog nikome – istakao je Miljković.

Iz Regionalne privredne komore navode da saradnja kompanija iz Rasinskog okruga sa Slovačkom ima kontinuirani rast poslednjih pet godina. Kako ističu, spoljnotrgovinska razmena u 2024. godini je iznosila 55,9 miliona i u poređenju sa 2023. ona je povećana za 48 odsto.

Najviše se u Slovačku izvoze elektro-delovi za automobilsku industriju i razni proizvodi iz metalske industrije, dok se u Rasinski okrug najviše uvoze sirovine i komponente za metalsku industriju, elektro-oprema, karton i sveže voće.

– Rasinski okrug beleži suficit i više se izvozi nego što se uvozi. Taj trend je uspostavljen zahvaljujući kompanijama Amphenol i 14. oktobar. u našem okrugu imamo 30 kompanija koje sarađuju sa Slovačkom i nadamo se da će ih biti više. Upravo ovakvi susreti doprinose da ta spoljnotrgovinska razmena bude još veća – navela je direktora Regionalne privredne komore Kruševac, Maja Marković.

N. L.