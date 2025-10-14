Ambasador Kine Li Ming: Kruševac je baš dinamičan grad

NJ.E. Li Ming, aktuelni ambasador Narodne Republike Kine u Srbiji, posetio je Kruševac i u Gradskoj upravi prisustvovao je sastanku privrednika Rasinskog okruga zajedno sa ministrom odbrane, Bratislavom Gašićem

Pre sednice, kineska delegacija je obišla Mozaik salu, a ambasador Li Ming je istakao zadovoljstvo što je posetio Kruševac na Dan oslobođenja grada. Nakon same sednice, Njegova Ekselencija je istakla da je dobila puno insipracije, naročito nakon govora gradonačelnika Manojlovića i ministra Gašića, te da se nada svetloj perspektivi u budućnosti:

– Kruševac je baš dinamičan grad i njegova industrija se razvija vrlo brzo. Imamo veliki potencijal za buduću saradnju i verujem da ćemo otvoriti svetle perspektive prema budućnosti.

Gradonačelnik Manojlović je izjavio da svaki sastanak ovakve vrste doprinosi daljem unapređenju odnosa sa NR Kinom, te se zahvalio ministru Gašiću što sa svoje pozicije i dalje pomaže svom gradu.

– Održan je veoma dobar radni sastanak na kome smo Njegovoj Ekselenciji predstavili Grad Kruševac u istorijskom, ali i u privrednom značaju. Privrednici su imali prilike da se povežu sa ekonosmkim odeljenjima kineske ambasade, kako bi mogli da postavljaju pitanja i ubrzaju sve procedure oko kojih ambasada može da im pomogne.

Ivan Manojlović je dodao da je zaključak sastanka da Rasinski okrug itekako ima potencijala za saradnju sa NR Kinom. Naveo je i želju ambasadora Li Minga za povećanim uvozom u Kinu, istakavši da je Rasinski okrug može da ponudi proizvode u oblasti hrane i pića, poljoprivrednih proizvoda, kao i u oblasti hemijske i metalske industrije.

– Razgovaralo se o zajedničkoj saradnji sa NR Kinom, odnosno njihovim kompanijama, da otvore zajednička preduzeća u Rasinskom okrugu kako bi se izbegli visoki transportni troškovi, ali i da bi se skratio vremenski rok isporuke robe.

Tokom sastanka je istaknuto da Srbiju i Kinu vezuje čelično prijateljstvo, te da je u obostranom interesu da se ovi odnosi i dalje razvijaju u svim oblastima. Zahaljujući tome, NR Kina je postala najveći strani izvor direktnih investicija u Srbiji i drugi najveći trgovinski partner Srbije, a i Rasinskog okruga.

Prema podacima Regionalne privredne komore Rasinskog okruga, u Srbiji posluje 1.957 kineskih kompanija sa većinskim učešćem kineskog kapitala, koje zapošljavaju preko 25 hiljada ljudi i koje uspešno posluju. Više od 14 hiljada srpskih firmi ostvaruje poslovnu saradnju sa kompanijama iz Kine, od čega je oko 400 iz Rasinskog okruga – što predstavlja dobru osnovu za dalju ekspanziju međusobne trgovine i investicija, ističu iz Komore.

Prošlogodišnja spoljnotrgovinska razmena Rasinskog okruga i Kine iznosila je 49 miliona evra, dok je u 2014. godini iznosila 11 miliona. U Rasinskom okrugu na strani uvoza, Kina je na drugom mestu. Privreda Rasinskog okruga je sirovinski zavisna, te u Privrednoj komori smatraju da će liberalizacija uvoza imati pozitivne efekte na smanjenje troškova nabavki repromaterijala i poluproizvoda iz Kine.

Proizvodi koji se najviše uvoze su razne sirovine za hemijsku industriju, spoljni pneumatici za automobile, elektro oprema, sirovine i gotovi proizvodi za tekstilnu industriju, mašine i oprema. Što se tiče proizvoda koji se izvoze, to su: prehrambeni proizvodi, proizvodi mlečne industrije, kao i proizvodi iz oblasti proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Mogućnost saradnje kompanija iz Rasinskog okruga sa kineskim kompanijama u Privrednoj komori vide u prehrambenoj industriji, sektorima: hrane i pića, infrastrukture, metalskoj i hemijskoj industriji, turizmu.

N. L.