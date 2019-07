Ambasador Indonezije u poseti Kruševcu

Mohamed Čandra, ambasador Indonezije u Srbiji, prilikom današnje posete Kruševcu, sa rukovodstvom Grada razgovarao je o mogućnostima unapređenja i proširenja ekonomske saradnje. U Regionalnoj privrednoj komori organizovan je radni sastanak sa privrednicima Okruga, a tokom svoje prve posete Kruševcu, ambasador je obišao i Trajal korporaciju, sa kojom Indonezija već ima poslovnu saradnju, kroz uvoz sirovina za potrebe proizvodnje pneumatika

– Sa predstavnicima Grada Kruševca razgovarao sam o mogućnostima proširenja saradnje između Indonezije i Srbije, naše ambasade i Grada Kruševca, u različitim oblastima. Istovremeno, uputili smo poziv privrednicima Kruševca i Rasinskog okruga, da posete Međunarodni sajam trgovine u Džakarti koji će biti organizovan oktobra ove godine. Nadamo se da će na tom sajmu privrednici ovog kraja imati mogućnost za direktan susret i upoznavanje sa raznim privrednicima i proizvodima iz Indonezije – kazao je ambasador Mohamed Čandra, istakavši da je Indonezija geogarfski daleko od Srbije, ali da je utisak da su ove dve zemlje u srcu bliske.

Da zbog udaljenosti Srbija ima veoma malu trgovinsku razmenu sa Indonezijom, te da se nada da će nakon ove posete doći do proširenja ekonomske saradnje, kazala je Anđelka Atanasković, predsednica Parlamenta privrednika RPK Rasinskog upravnog okruga.

– Indonezija je mnogoljudna zemlja, četvrta po broju ljudi u svetu. Ambasador ima želju da sarađuje sa nama, sam je inicirao sastanke po opštinama, tako da to možemo na pravi način da iskoristimo, da vidimo šta je to što je interesantno za njihovo tržište, šta je to što je bitno za njih – kazala je Atanasković, istakavši da Srbija i Rasinski okrug mogu mnogo toga da ponude ovoj zemlji, od poljoprivrednih proizvoda, preko vojnih, do građevinskih i trgovinskih.

Branislav Vesić, načelnik Rasinskog upravnog okruga ocenio je posetu ambasadora Indonezije kao veoma značajnu za Rasinski okrug jer je, kako je kazao, reč o zemlji koja ima preko 260 miliona stanovnika zemlja i u prvih je deset zemalja u svetu po ekonomiji.

– Indonezija ima ogromne potencijale i mogućnosti, poznata jei kao najveći proizvođač kaučuka koji je osnona sirovina za gumarsku industriju. Prilikom današnje posete imali smo prilike da pogledamo prezenatciju njihovog internacionalnog sajma, da vidimo šta je to što im je potrebno I šta nude, u odnosu na one sirovine koje smo mi kupovali verovatno skuplje – kazao je Vesić.

Uz podsećanje da saradnja između Indonezije i Srbije već postoji, gradonačelnica Kruševca, Jasmina Palurović, istakla je da će Grad Kruševac raditi na tome da tu saradnju dodatno unapredi.

– Ambasador Indonezije je prvi put u Kruševcu i potrudili smo se da naš grad predstavimo u najboljem mogućem svetlu, da predstavimo naše privredne, ekonomske, turističke i sve druge potencijale, čime smo otvorili vrata Indoneziji da u nekom narednom periodu i naš grad uvrsti u svoje planove što se tiče trgovine, turizma i svega ostalog – rekla je gradonačelnica.

U svojoj prvoj zvaničnoj poseti Trajal korpoarciji, sa kojom Indonezija sarađuje od ranije, o proširenju i unapređenju te saradnje, ambasador je razgovarao sa rukovodstvom fabrike.

– Trajal ima dugogodišnje pozitivno iskustvo u saradnji sa Indonezijom, koristimo proizvode koji su poreklom iz ove zemlje, u svim naših fabrikama. To nisu značajne količine ali nisu ni beznačajne, a ono što je bitno je da su ti proizvodi izuzetno kvalitetni, da ih koriste svi svetski poznati proizvođači pneumatika, pa i mi – kazao je Miloš Nenezić, direktor Trajal korpoarcije, dodajući da se udaljenost kao otežavajuća okolnost kada je u pitanju nabavka tih proizvoda prevazilazi zahvaljujući modernim sredstvima transporta, te da se zahvaljujući modernim tehnologijama prevazilaze i jezičke barijere.

Prema njegovim rečima, saradnja sa Indonezijom može biti intenzivirana, kroz povećanje količine proizvoda koji se kupuju, te proširenje na druge palete proizvoda koji eventualno mogu da budu sirovina.

– Naše interesovanje ide i u pravcu izvoza, ali ne u oblasti gumarstva, s obzirom da da ne možemo biti konkurenti u regionu koji ima dosta fabrika i tehnologija koje su vrlo napredne, ali zato možemo biti konkurentni u vojno policijskim sredstvima gde smo lideri na tržištu i gde znamo da postoji takva saradnja što se tiče Indonezije i potreba njihovih policijskih i vojnih struktura- kazao je direktor Trajal korpoarcije.

Nenezić je na kraju kazao da je novopostavljeni ambasador Indonezije vrlo aktivan, da je čovek koji se razume u biznis i da je vrlo naklonjen Srbiji, te da očekuje da će poslovna saradnja sa ovom zemljom biti vrlo uspešna u narednom periodu.

